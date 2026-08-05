Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмади
Ўзбекистон Суперлигасида июл ойининг энг яхши мураббийи деб Миржалол Қосимов топилди. Унинг бошқарувидаги ОКМК июлда ўтказган 3 учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, 9 та гол урди ва 4 та гол ўтказиб юборди. Бу натижалар ОКМКнинг турнир жадвалида 25 очко билан 4-поғонага кўтарилишига ёрдам берди. Қосимов жамоаси шу суръатни сақлаб қолса, юқори ўринлар учун курашда жиддий даъвогарга айланиши мумкин.
Ўзбекистон Суперлигасида июль ойининг энг яхши мураббийи номи эълон қилинди ва бу соврин Миржалол Қосимовга насиб қилди. ОКМК устози бир ой ичида жамоасини учта учрашувда ҳам ғалабага олиб чиқиб, рақобатдаги бошқа номзодларни ортда қолдирди.
Бу танлов шунчаки расмий эътироф эмас. Июль ойида “кончилар”нинг ўйини Миржалол Қосимов жамоаси яна совринлар учун жиддий курашга қайтганини кўрсатди. Энди асосий савол шу: ОКМК бу суръатни бутун мавсум давомида сақлаб қола оладими?
Июль Қосимов учун нега омадли кечди?
ОКМК июль ойида ўтказган 3 учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди. Жамоа бу баҳсларда рақиблар дарвозасига 9 та гол урди ва ўз дарвозасидан 4 та тўп олиб чиқди.
Бу рақамлар жамоа нафақат натижа қайд этганини, балки ҳужумда ҳам жуда фаол ўйнаганини кўрсатади. Бир ойда учта ғалаба — мураббий учун энг кучли аргумент. Айниқса, бу ғалабалар турнир жадвалидаги вазиятга ҳам бевосита таъсир қилганини ҳисобга олсак, Қосимовнинг ой лауреати бўлиши мантиқий қарорга айланади.
Рақобат осон бўлмади
Миржалол Қосимов ушбу соврин учун курашда ҳам жиддий рақобатга дуч келди. Июль ойининг энг яхши мураббийи номига даъвогарлар орасида:
Ислом Исмоилов — “Нефтчи”,
Рўзиқул Бердиев — “Насаф”,
Вадим Абрамов — “Динамо”
ҳам бор эди.
Бу номларнинг ўзиёқ кураш қанчалик кескин кечганини англатади. Чунки гап Суперлигада ўз услуби, тажрибаси ва натижалари билан танилган мутахассислар ҳақида кетмоқда. Шундай шароитда Қосимовнинг биринчи ўринни олиши унинг июль ойидаги иши алоҳида эътироф этилганини кўрсатади.
ОКМК жадвалда қаергача етиб бориши мумкин?
Айни пайтда ОКМК Суперлига турнир жадвалида 25 очко билан 4-поғонада бормоқда. Бу ҳали чемпионликни ҳал қиладиган нуқта эмас, аммо юқори ўринлар учун курашда жамоанинг имкониятлари жиддий эканини англатади.
Июль ойидаги максимал натижа ОКМКга икки жиҳатдан катта туртки берди:
биринчидан, жамоа очколар жиҳатидан юқори поғоналарга яқинлашди;
иккинчидан, футболчиларнинг ўзига бўлган ишончи анча ошди.
Одатда мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларига яқин ана шундай сериялар жамоанинг ҳақиқий салоҳиятини очиб беради. Агар Қосимов шогирдлари шу темпни сақлаб қолса, ОКМКни фақат 4-ўрин учун курашадиган жамоа деб баҳолаш хато бўлиши мумкин.
Қосимов нимаси билан ажралиб туряпти?
Миржалол Қосимов ўзбек футболида тажрибали ва босимни яхши ҳис қиладиган мураббийлардан бири ҳисобланади. Унинг жамоалари одатда характер, интизом ва курашчанлик билан ажралиб туради.
Июль ойидаги ОКМК ҳам айнан шу сифатларни кўрсатди:
натижа учун ўйнай олиш,
ҳужумда самарадорлик,
мураккаб паллада очко йўқотмаслик,
рақобатда барқарор қолиш.
Энг муҳими, Қосимов жамоаси бу ойда қуруқ статистика эмас, амалдаги натижа билан гапирди. Учта ўйин — учта ғалаба дегани, мураббийнинг иши майдонда ўз тасдиғини топди дегани.
Июль мукофоти — катта юришнинг бошланишими?
Ойнинг энг яхши мураббийи соврини ҳар доим ҳам мавсум якунини белгилаб бермайди. Лекин у муайян жамоа қайси йўналишда ҳаракат қилаётганини кўрсатади. ОКМК мисолида бу соврин жамоа тўғри йўлда эканини англатмоқда.
Ҳозирча “кончилар” 4-поғонада. Аммо июль ойидаги натижалардан кейин ОКМКга бошқача нигоҳ билан қарашга тўғри келади. Қосимов жамоаси юқори ўринлар учун курашда янада хавфли кучга айланиб бормоқда.
Бир ойлик муваффақиятни мавсум давомидаги барқарор юришга айлантириш эса энди Қосимовнинг асосий вазифаси бўлади.
Сизнингча, Миржалол Қосимов июль ойидаги совринга энг муносиб номзод эдими? ОКМК мавсумни кучли учликда якунлай оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…