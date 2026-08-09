Новая поддержка для животноводов: фермеры, вырастившие племенных телят, получат до 700 тысяч сумов

·84·Узбекистан
Новая поддержка для животноводов: фермеры, вырастившие племенных телят, получат до 700 тысяч сумов

В Узбекистане введены новые меры поддержки для владельцев крупного рогатого скота и частных фермеров. Теперь за каждого племенного телёнка, полученного посредством искусственного осеменения, будет выделяться субсидия в размере 500 тысяч сумов.

Если телёнок получен методом переноса эмбриона, размер государственной выплаты составит 700 тысяч сумов. На финансирование этих субсидий планируется дополнительно направить 50 миллиардов сумов.

Сохраняются и другие льготы, направленные на развитие животноводческой отрасли. В частности, до 2029 года импорт племенного скота освобождён от налога на добавленную стоимость.

Кроме того, в специализированных районах может быть разрешено выращивать кормовые культуры на площади, составляющей до 50 процентов посевных площадей хлопка и зерновых.

Эти изменения создают дополнительные возможности для хозяйств, занимающихся племенным животноводством, воспользоваться государственной поддержкой.

Узбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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