БЛАКПИНК 10 лет: участницы группы необычным мероприятием отметили 10-летие
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Группа БЛАКПИНК, дебютировавшая 8 августа 2016 года, отметила 10-летие на К-поп-сцене. 8 августа Джису, Дженни, Розе и Лиса провели в Сеуле специальную встречу по случаю юбилея.
На мероприятие, организованное в формате «10-летняя встреча и общение», пригласили 40 БЛИНК — поклонников группы. Главной особенностью стало совместное участие всех четырёх участниц ББЛАКПИНК.
Во время юбилея Джису, Дженни, Розе и Лиса общались с поклонниками, вместе фотографировались и разрезали торт, приготовленный по случаю 10-летия.
С момента дебюта в 2016 году БЛАКПИНК стала одной из самых известных групп К-поп. В этом году юбилей отметили специальной встречей, вновь объединившей четырёх участниц вокруг одной сцены.
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