Усик раскрыл имя последнего соперника в карьере: он покидает ринг?

Александр Усик, отказавшийся от всех чемпионских поясов в супертяжёлом весе, подтвердил, что его команда ведёт переговоры с бывшим чемпионом мира.

Речь идёт об известном американском нокаутёре Деонтее Уайлдере. Украинский боксёр планирует именно этим боем поставить финальную точку в своей профессиональной карьере.

«Если команда Деонтея захочет, я готов»

В эксклюзивном интервью изданию «The Athletic» Усик откровенно рассказал о возможном поединке и планах своей команды:

«Почему бы и нет? Если команда Деонтея захочет этот бой, я его проведу. Здесь речь идёт о деньгах и бизнесе... Сейчас у нас есть два варианта, и мы выберем наиболее подходящий для себя. Моя команда сейчас работает над этим», — сказал украинский боксёр.

«Последний танец» и уставшее тело: причины ухода Усика

При этом Усик, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, не стал скрывать, что его «последний танец» не обязательно означает полный уход из ринга, однако в его организме появились признаки усталости:

«Возьмём Тайсона Фьюри. Он уходит — возвращается, уходит — возвращается. Мы проводим очень много времени в этом виде спорта, поэтому трудно категорично сказать: „Для меня всё закончено“. Но когда вы много лет работаете на высоком темпе, ваше тело устаёт. Моё тело тоже устало. Я не из железа и не инопланетянин. Самое главное — у меня есть семья и дети», — объяснил боксёр.

Если переговоры о поединке между Усиком и Уайлдером завершатся успешно, мир бокса станет свидетелем драматичного и громкого противостояния двух самых ярких представителей супертяжёлого веса.

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