Арсенал: смогут ли чемпионы 2026 года войти в легендарных «Непобедимых»?

Лондонский «Арсенал» после 22-летнего перерыва вновь завоевал чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Команда под руководством Микеля Артеты показывала стабильную игру в последние сезоны, наконец поднялась на вершину турнирной таблицы и сделала уверенный шаг к созданию новой династии на стадионе «Эмирейтс». Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, бывший вратарь «Арсенала» Грэм Стэк сравнил нынешних звезд клуба с легендарным составом «Непобедимых» сезона-2003/04. Та команда под руководством Арсена Венгера вошла в историю, не потерпев ни одного поражения в 38 турах: 26 побед, 12 ничьих и 90 набранных очков.

При сравнении звезд двух эпох

Сегодня в распоряжении Микеля Артеты достаточно высококлассных футболистов: Давид Райя и Микель Мерино, лидеры сборной Англии Деклан Райс и Букайо Сака, а также надежные центральные защитники Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс. Однако, по мнению Грэма Стэка, игравшего в одной эпохе с такими легендами, как Тьерри Анри , Деннис Бергкамп, Патрик Виейра, Эшли Коул, Сол Кэмпбелл и Робер Пирес, сравнивать разные поколения не так просто.

Стэк отмечает, что его детям, которые не видели игру представителей предыдущего поколения вживую, также бывает сложно представить мастерство таких нападающих, как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп. При этом было подчеркнуто, что современный футбол полностью изменился с тактической точки зрения.

Менталитет победителей не изменился

По словам бывшего вратаря, несмотря на изменения правил игры и подходов, самое важное — победный менталитет и стремление никогда не проигрывать — должны оставаться прежними. Победный характер, благодаря которому «Арсенал» написал одну из самых ярких страниц в своей истории, и сегодня служит главным фундаментом команды.

Накануне сезона-2026/27 английской Премьер-лиги эксперты и болельщики продолжают жарко обсуждать, кто из представителей нового чемпионского поколения «Арсенала» и легендарного состава 2004 года мог бы войти в символическую сборную.