«Проклятие» победы над Соболенко: Арина прокомментировала необычную и странную статистику

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала интересную и необычную статистику, согласно которой теннисистки, победившие её на последних турнирах, уже в следующем круге выбывали из соревнований.

Об этой тенденции ранее упомянула бывшая немецкая теннисистка и спортивный комментатор Андреа Петкович.

«Какой смысл побеждать меня, если в следующем круге они проигрывают?»

На вопрос журналистов Арина Соболенко ответила с присущими ей юмором и улыбкой:

«Какой смысл побеждать меня, если они знают, что произойдёт в следующем круге? (смеётся). Если говорить серьёзно, думаю, это просто совпадение. Не знаю. Возможно, это связано с тем, что все мои последние поражения произошли в матчах, продолжавшихся три сета. Это были очень сложные, тяжёлые и физически изнурительные игры. Иногда следующий матч соперницы назначают уже на следующий день, и после такого тяжёлого поединка бывает сложно снова показать теннис высокого уровня. Значит, это вопрос, связанный с расписанием», — сказала первая ракетка мира.

Кроме того, Соболенко с улыбкой добавила, что эта статистика может превратиться в своеобразное психологическое оружие:

«В целом статистика впечатляет. Нам нужно чаще говорить об этом, чтобы оказывать дополнительное психологическое давление на моих соперниц», — подчеркнула она.

Неожиданное поражение в Торонто

Напомним, что в четвёртом круге турнира, проходящего в канадском городе Торонто, Арина Соболенко уступила Екатерина Александрова в драматичном матче, продолжавшемся 2 часа 29 минут, со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

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