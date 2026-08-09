В Амасье робот-официант упал с лестницы и «ушёл в отпуск»

В ресторане в центре турецкого города Амасья робот по имени «Гайретли», обслуживавший клиентов почти 8 месяцев, попал в ситуацию, которая удивила сотрудников.

Робот двигался по заданному маршруту, обслуживая столики, но неожиданно отклонился от него. Он начал двигаться вправо и влево, направился к лестнице у выхода из ресторана и упал вниз.

По словам представителя ресторана Ибрахима Нури Багчувана, они очень довольны работой робота. Он с юмором объяснил произошедшее и предположил, что сезонная загруженность ресторана и рабочая нагрузка могли вызвать у робота «рабочий стресс».

«Мы его очень любим. Но недавно столкнулись с небольшой проблемой. Он отошёл от своих обязанностей и бросился вниз. Мы и сами не поняли, что произошло», — сказал он.

После этого обратились в компанию — производитель робота. «Гайретли» прошёл технический осмотр, после чего ему предоставили трёхдневный отдых. По завершении проверки робот вновь приступил к работе в ресторане.

После того как видео падения робота с лестницы распространилось в социальных сетях, пользователи оставили множество шутливых комментариев. Некоторые в шутку предложили принять закон о правах роботов, предоставлять им больше отдыха и даже повысить им зарплату.