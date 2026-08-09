SpaceX снова начала бесплатно предоставлять устройство Starlink Mini

·59·Технологии
SpaceX снова начала бесплатно предоставлять устройство Starlink Mini

Американская компания SpaceX снова сделала бесплатной аренду спутниковой антенны Starlink Mini для пользователей, подключивших самые дорогие тарифные планы. Это нововведение отражено в условиях подключения на официальном сайте компании и оценивается как важный шаг на технологическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, эта возможность, временно отменённая в июне, была возвращена для новых пользователей в США и Канаде. Услуга доступна подписчикам самого дорогого домашнего тарифа Ресидентиал Max стоимостью $130 в месяц и действует до тех пор, пока сохраняется подписка на тариф.

Для справки: Starlink Mini — это компактная и удобная для путешествий версия терминала. Его можно брать с собой за пределы дома, однако для этого требуется отдельный тариф Starlink Роам. Кроме того, SpaceX объявила, что владельцам Ресидентиал Max будет предоставляться скидка 50% на тарифы Роам.

Возможности новой антенны Starlink В5 ограничили

Изменения коснулись не только версии Mini. Параллельно компания частично ограничила возможности стандартной антенны нового поколения Starlink В5. Теперь этот терминал не поддерживает тариф Стандбй стоимостью $10 в месяц.

Напомним, тариф Стандбй позволял пользователям на определённое время переходить на минимальную скорость подключения — примерно 0,5 Мбит/с — и сохранять основной доступ к спутниковому интернету. Сейчас Starlink В5 предлагается только вместе с тарифом Ресидентиал 100Mbps стоимостью $55 в месяц.

Назначение терминалов разделяется более чётко

Новая Starlink В5 стала компактнее и энергоэффективнее предшественников, однако у неё есть некоторые ограничения. В частности, устройство не оснащено ГПС-модулем, необходимым для использования во время движения. Кроме того, максимальная скорость загрузки ограничена значением 375 Мбит/с.

По словам специалистов, SpaceX начала более чётко разделять назначение своих устройств и терминалов. Покупатели, выбравшие дорогой тариф Ресидентиал Max, получают Starlink Mini на льготных условиях и скидку на мобильную связь, тогда как антенна В5 в основном остаётся предназначенной для стационарного домашнего интернета.

SpaceXStarlink MiniStarlink V5ИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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