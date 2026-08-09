Андрей Сантос: «Я могу заменить Каземиро в „Манчестер Юнайтед“»

·66·Спорт
Андрей Сантос: «Я могу заменить Каземиро в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник Андрей Сантос, перешедший летом из лондонского «Челси» в «Манчестер Юнайтед», уверен, что сможет полноценно закрыть пробел, оставшийся после ухода его соотечественника Каземиро. Трансфер стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов рассматривается как важный шаг в рамках стратегии команды под руководством Майкла Кэррика по омоложению состава и долгосрочному развитию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Высокая конкуренция в составе «Челси», включая продление контракта Мойсеса Кайседо и высокую стоимость Энцо Фернандеса, ограничивала шансы бразильца закрепиться в основном составе и стала причиной его перехода на «Олд Траффорд». Как сообщает Goal.com, футболист и его семья с радостью приняли это предложение, как только появилась такая возможность.

Новая опора в системе Майкла Кэррика

Пока пятикратный победитель Лиги чемпионов Каземиро продолжает карьеру в «Интер Майами» вместе с Лионельем Месси, «Манчестер Юнайтед» был вынужден искать ему достойную замену. 22-летний Андрей Сантос вышел в стартовом составе во всех предсезонных матчах и продемонстрировал свои технические возможности и внимательность в обороне в игре против «Пари Сен-Жермен».

Сам футболист отметил, что игра в центре поля по схеме Майкла Кэррика 4-2-3-1 соответствует его стилю. Он подчеркнул, что его главная задача — помогать партнёрам без мяча и начинать атаки за счёт продвижения через линии соперника.

Шаг в будущее и прощание с Лондоном

Андрей Сантос поблагодарил «Челси» за проведённое время и заявил, что не имеет претензий к бывшему работодателю, однако теперь полностью сосредоточен на карьере в «Манчестер Юнайтед». По его словам, Манчестер стал его новым домом, и здесь он намерен на протяжении многих лет выигрывать трофеи.

Если в 2022 году руководство клуба потратило 70 миллионов фунтов на Каземиро, то теперь сделало ставку на более молодого и перспективного Андрея Сантоса. Футболист подчеркнул, что, ощущая давление со стороны легендарного соотечественника, готов повторить его результаты прошлого сезона и выкладываться на поле на сто процентов.

Андрей СантосМанчестер ЮнайтедЧелсиКаземироАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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