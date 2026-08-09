Аталанта хочет подписать защитника Манчестер Сити Джуму Ба

Итальянская Аталанта проявляет интерес к молодому защитнику Абдулаю Джуме Ба, принадлежащему английскому Манчестер Сити. По информации авторитетного инсайдера трансферного рынка Маттео Моретто, клуб из Бергамо работает над подписанием футболиста из Сьерра-Леоне, и этот трансфер может стать важным шагом в карьере молодого таланта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Абдулай Джума Ба родился 11 апреля 2006 года во Фритауне и начал футбольный путь на родине, в Сьерра-Леоне. Защитник прошёл подготовку в местных командах АИК Фритаун и Фритаунианс СЛИФА, после чего быстро привлёк внимание европейских скаутов и перебрался на континент.

Первые шаги в Европе и Ла Лиге

В 2004 году футболист приехал в Европу и на правах аренды присоединился к испанскому Реал Вальядолиду. Именно в составе этой команды он дебютировал в Ла Лиге, выйдя на поле в матче против Реал Сосьедада и получив возможность проявить себя на высшем уровне испанского футбола.

После этого Манчестер Сити высоко оценил потенциал молодого таланта и подписал его в январе 2025 года. Однако английский клуб не стал сразу предоставлять футболисту место в основном составе, а отправил его в аренду во французский Ланс для набора игрового опыта.

Опыт во французском чемпионате и выступления за сборную

После выступлений за Ланс Джума Ба на сезон-2025/26 снова отправился в аренду в другой французский клуб — Ниццу. В текущем сезоне он провёл 41 матч и, хотя не забил ни одного гола, привлёк внимание специалистов надёжной игрой в обороне.

Защитник также успешно выступает на международной арене. Дебют за сборную Сьерра-Леоне он отметил 20 марта 2025 года в матче, завершившемся победой над Гвинеей-Бисау со счётом 3:1. На данный момент футболист провёл за национальную команду шесть матчей.

В настоящее время желание Аталанты привлечь этого футболиста соответствует стратегии клуба по усилению состава за счёт молодых и перспективных игроков. Если переговоры завершатся успешно, Джума Ба может продолжить карьеру в Серии А.