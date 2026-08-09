Ли Трандл назвал звёзд, демонстрирующих мастерство в современном футболе
В мире футбола, где физическая подготовка и тактическая дисциплина приобретают всё большее значение, становится меньше игроков, способных удивлять зрителей на поле уникальными финтами. По мнению бывшего нападающего Ли Трандла, в английской Премьер-лиге всё ещё есть творческие футболисты, сохраняющие эту традицию и радующие болельщиков своей игрой. Об этом Goal.com сообщает .
Как сообщает Goal.com, Ли Трандл, в своё время прославившийся эффектными финтами и зрелищной игрой, поделился мнением об изменениях в современном футболе и мастерах, способных свободно действовать на поле. По его словам, сегодня футбол становится чрезмерно расчётливым, а индивидуальные действия отходят на второй план.
Настоящие художники на поле и исчезающая традицияЕсли в своё время такие футболисты, как Джордж Бест, Пол Гаскойн, Роналдиньо и Неймар, привлекали болельщиков на стадионы, то сегодня из-за требований современного футбола всё сложнее встретить классических плеймейкеров под номером 10. Даже в таких футбольных странах, как Бразилия и Аргентина, всё реже появляются мастера, способные поражать разнообразными финтами.
Главной причиной этого является приоритет контроля мяча в ходе матча и требование тренеров действовать безопасно. Тщательный контроль всей послематчевой статистики, включая точность передач, заставляет футболистов избегать риска.
Шоумены Премьер-лигиВ эксклюзивном интервью Goal.com, данном при поддержке Ливескоре.ком, Ли Трандл отдельно выделил трёх футболистов нынешнего чемпионата Англии, которые нравятся ему больше всего:
- Раян Шерки — футболист «Манчестер Сити» своей манерой игры напоминает мастеров кожаного мяча прошлого.
- Эберечи Эзе — полузащитник «Арсенала» стремится обыгрывать соперников и свободно проявлять себя на поле.
- Жереми Доку — фланговый нападающий «Манчестер Сити» поднимает трибуны на ноги своей скоростью и дриблингом.
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