Матч «Тоттенхэма» и «Хетафе»: скандал с участием Тонали

Как сообщает Goal.com, товарищеский матч между «Тоттенхэмом» и «Хетафе» запомнился напряжёнными эпизодами и столкновениями на поле. Хотя встреча завершилась вничью со счётом 1:1, основное внимание привлекли гнев итальянского полузащитника и возникшая потасовка. Об этом Goal.com сообщает .

В ходе встречи эмоции между представителями двух команд зашкаливали. Особенно острым стал эпизод между Сандро Тонали и испанским полузащитником Марио Мартином. После жёсткой борьбы итальянский футболист не сдержался, несколько раз толкнул соперника и отреагировал в ярости.

Этот эпизод едва не перерос в небольшую потасовку прямо на поле. Чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации, игроки обеих команд поспешили вмешаться и успокоить футболистов. Такая агрессивность в товарищеском матче вызвала беспокойство у многих.

Развитие событий на поле

Если говорить о спортивной стороне игры, на поле шла равная борьба. Хотя «Тоттенхэм» по ходу встречи завладел преимуществом и контролировал игру, «Хетафе» оказывал сопротивление благодаря организованной обороне и надёжной игре вратаря.

Счёт был открыт на 66-й минуте. Футболист «Хетафе» Альберто Риско поразил ворота соперника и вывел свою команду вперёд. Однако радость испанцев была недолгой.

Всего через четыре минуты после пропущенного гола «Тоттенхэм» быстро ответил. Благодаря голу, забитому Конором Галлахером, английский клуб восстановил равновесие, и до финального свистка счёт не изменился.

Тем не менее в центре главного обсуждения остались нервные действия Сандро Тонали. Такие матчи в рамках предсезонной подготовки не только проверяют физическую готовность команд, но и показывают психологическую устойчивость футболистов.