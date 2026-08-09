Усик назвал истинную причину завершения карьеры перед «последним танцем»

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик откровенно рассказал об основных факторах, стоящих за его решением завершить карьеру в профессиональном боксе.

Легендарный украинский боксёр поделился своим решением и дальнейшими планами в спорте в интервью изданию «Нью-Йорк Тимес».

«Моё тело устало, у меня есть семья и дети»

Рассказывая о многолетнем тяжёлом труде в боксе и его влиянии на организм, Усик привёл в пример решения Фьюри:

«Почему я завершаю карьеру? Я не могу сказать этого точно. Вот есть Тайсон Фьюри — он говорит, что завершает карьеру, а потом снова возвращается. Снова говорит, что заканчивает, и опять выходит на ринг... Мы проводим очень много времени в спорте, поэтому очень сложно категорично сказать: «Для меня всё закончено». Однако после стольких лет непрерывной работы твоё тело начинает уставать. Со мной происходит то же самое. Я сделан не из железа и не инопланетное существо. Самое главное — у меня есть семья и дети», — сказал украинский чемпион.

«Последний танец» и вариант с Деонтеем Уайлдером

Напомним, «Последний танец» Александр Усик в ринге запланирован на конец текущего года.

В настоящее время команда украинского боксёра ведёт активные переговоры по организации этого прощального боя. По словам источников и специалистов в мире бокса, наиболее вероятным и привлекательным соперником Усик считается бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер.

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