Кока-Кола запретила наносить на банки некоторые надписи

·181·Мир
Кока-Кола запретила наносить на банки некоторые надписи

Онлайн-сервис компании Кока-Кола, позволяющий покупателям наносить короткие надписи на банки и бутылки с напитками, вызвал неожиданные дискуссии. Пользователи выяснили, что система не принимает некоторые фразы религиозного и политического содержания, тогда как другие спорные надписи разрешены.

В ходе проверки, проведённой Фокс Невс Дигитал, выяснилось, что такие фразы, как «Джесус ис Лорд» («Иисус — Господь») и «Фри Палестине» («Свободу Палестине»), были заблокированы. В то же время система принимала некоторые фразы атеистического содержания и высказывания в поддержку Израиля.

Сервис персонализации компании позволял вводить надписи длиной до 18 символов. При этом система автоматически ограничивала некоторые слова и фразы, относящиеся к религии, политике, товарным знакам или признанные неприемлемыми.

Однако в ходе проверки выяснилось, что фильтр работает непоследовательно. Некоторые пользователи показали, что система не принимает даже обычные слова, тогда как другие спорные фразы проходят ограничения.

Кока-Кола объяснила произошедшее технической проблемой. Представитель компании сообщил, что некоторые функции сервиса персонализации временно приостановлены, а сама система пересматривается.

По данным компании, надписи, наносимые на банки или бутылки, проходят дополнительную модерацию до окончательного подтверждения заказа. Кока-Кола заявила, что будет совершенствовать этот инструмент на основе отзывов потребителей.

Coca-ColaFox News
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