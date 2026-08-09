Панда, подражавшая своему смотрителю, стала популярной в социальных сетях (видео)
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Панда, пытавшаяся повторять движения своего смотрителя в зоопарке, вызвала большой интерес в социальных сетях.
На видео запечатлено, как панда внимательно наблюдает за повседневными действиями своего смотрителя и пытается по-своему их повторять. Её забавные и милые выходки не только удивили зрителей, но и рассмешили многих.
Кадры с попытками панды подражать своему смотрителю за короткое время распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.
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