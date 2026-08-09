Intel отвечает AMD процессорами Ксеон с 256 ядрами

Компания Intel, один из мировых лидеров по производству процессоров, готовит своеобразный «ядерный ответ» AMD, стремясь усилить конкуренцию в серверном сегменте. По данным иксбт.ком, флагман семейства серверных процессоров Диамонд Рапидс, которое планируется выпустить под брендом Ксеон 7, получит до 256 высокопроизводительных П-ядер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как стало известно, этим шагом Intel намерена напрямую сравняться с будущими процессорами AMD ЭПЙК Венике по количеству ядер. Ранее планы компании были еще масштабнее: ожидалось, что для Диамонд Рапидс-ХД будут разработаны процессоры с 384 и даже 512 ядрами. Однако выяснилось, что стратегия в этом направлении изменилась.

Стратегические изменения и акцент на П-ядрах

Согласно предварительным данным, было принято решение отказаться от энергоэффективных вариантов с Э-ядрами. Проект 512-ядерного процессора закрыли еще на этапе формирования технических характеристик, а в конце прошлого года направление Диамонд Рапидс-ХД подвергли кардинальному пересмотру. В текущей версии основной акцент сделан именно на производительных П-ядрах.

Ожидается, что по сравнению с нынешним поколением Granite Rapids новые Диамонд Рапидс примерно на 50 процентов увеличат плотность ядер. Если актуальные процессоры Ксеон 6900П предлагают до 128 ядер, то новые 256-ядерные решения вступят в серьезную конкуренцию с моделями AMD ЭПЙК 9996 со 256 ядрами и ЭПЙК 9966 со 192 ядрами, основанными на архитектуре Zen 6.

Конкурентная среда и требования искусственного интеллекта

Однако на современном серверном рынке Intel вынуждена конкурировать не только с AMD, но и с другими крупными игроками. В частности, NVIDIA и другие технологические гиганты активно развивают собственные процессоры для АИ-серверов и облачных платформ, тесно связывая CPU и GPU между собой.

Одной лишь за счет увеличения количества ядер победить на серверном рынке невозможно. Поэтому новая серверная платформа Intel принесет и другие важные изменения. Диамонд Рапидс предложит новую масштабируемую архитектуру, поддержку стандарта ПКИ Экспресс 6.0 и более быструю подсистему памяти.

Компания планирует использовать новое поколение процессоров Ксеон не только в традиционных серверных задачах, но и в быстро развивающейся АИ-инфраструктуре. Диамонд Рапидс станет для Intel важным испытанием на пути к восстановлению конкурентоспособности в верхнем сегменте. В будущем эту серию, как ожидается, продолжит поколение Корал Рапидс.