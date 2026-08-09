Intel отвечает AMD процессорами Ксеон с 256 ядрами

·63·Технологии
Intel отвечает AMD процессорами Ксеон с 256 ядрами

Компания Intel, один из мировых лидеров по производству процессоров, готовит своеобразный «ядерный ответ» AMD, стремясь усилить конкуренцию в серверном сегменте. По данным иксбт.ком, флагман семейства серверных процессоров Диамонд Рапидс, которое планируется выпустить под брендом Ксеон 7, получит до 256 высокопроизводительных П-ядер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как стало известно, этим шагом Intel намерена напрямую сравняться с будущими процессорами AMD ЭПЙК Венике по количеству ядер. Ранее планы компании были еще масштабнее: ожидалось, что для Диамонд Рапидс-ХД будут разработаны процессоры с 384 и даже 512 ядрами. Однако выяснилось, что стратегия в этом направлении изменилась.

Стратегические изменения и акцент на П-ядрах

Согласно предварительным данным, было принято решение отказаться от энергоэффективных вариантов с Э-ядрами. Проект 512-ядерного процессора закрыли еще на этапе формирования технических характеристик, а в конце прошлого года направление Диамонд Рапидс-ХД подвергли кардинальному пересмотру. В текущей версии основной акцент сделан именно на производительных П-ядрах.

Ожидается, что по сравнению с нынешним поколением Granite Rapids новые Диамонд Рапидс примерно на 50 процентов увеличат плотность ядер. Если актуальные процессоры Ксеон 6900П предлагают до 128 ядер, то новые 256-ядерные решения вступят в серьезную конкуренцию с моделями AMD ЭПЙК 9996 со 256 ядрами и ЭПЙК 9966 со 192 ядрами, основанными на архитектуре Zen 6.

Конкурентная среда и требования искусственного интеллекта

Однако на современном серверном рынке Intel вынуждена конкурировать не только с AMD, но и с другими крупными игроками. В частности, NVIDIA и другие технологические гиганты активно развивают собственные процессоры для АИ-серверов и облачных платформ, тесно связывая CPU и GPU между собой.

Одной лишь за счет увеличения количества ядер победить на серверном рынке невозможно. Поэтому новая серверная платформа Intel принесет и другие важные изменения. Диамонд Рапидс предложит новую масштабируемую архитектуру, поддержку стандарта ПКИ Экспресс 6.0 и более быструю подсистему памяти.

Компания планирует использовать новое поколение процессоров Ксеон не только в традиционных серверных задачах, но и в быстро развивающейся АИ-инфраструктуре. Диамонд Рапидс станет для Intel важным испытанием на пути к восстановлению конкурентоспособности в верхнем сегменте. В будущем эту серию, как ожидается, продолжит поколение Корал Рапидс.

IntelXeonAMDПроцессорыТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовКАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовСегодня, 06:20Компания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойКомпания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойСегодня, 05:59Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииПродажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииСегодня, 05:21Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиКреиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиСегодня, 04:28Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюКитай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюСегодня, 01:53Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповФонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповСегодня, 01:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет