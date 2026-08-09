Роберт Санчес верит в победу Челси в английской Премьер-лиге

·50·Спорт
Роберт Санчес верит в победу Челси в английской Премьер-лиге

По мнению вратаря Челси Роберта Санчеса, отсутствие команды в еврокубках в этом сезоне может дать ей большое преимущество в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. Испанский голкипер уверен, что лондонский клуб под руководством нового главного тренера готов на равных конкурировать с такими грандами, как Арсенал и Манчестер Сити. Об этом Goal.com сообщает сообщает.

Как сообщает Goal.com, прошлый сезон оказался неудачным для Челси: команда завершила чемпионат на 10-м месте и не попала в еврокубки. Однако вратарь оценивает это обстоятельство как положительный фактор, отмечая, что подготовка всего к одному матчу в неделю улучшит физическое восстановление и тренировочный процесс.

Изменения при новом тренере

По словам Роберта Санчеса, удобный недельный календарь позволяет футболистам глубже усваивать требования нового тренера. Сейчас команда работает над пониманием игрового плана и стремится действовать на поле с максимальной отдачей.

Специалист, возглавивший клуб, поэтапно внедряет свой стиль игры и изучает возможности каждого футболиста в составе. Ожидается, что особое внимание к дисциплине и спокойствию на поле будет способствовать долгосрочному развитию команды.

Подготовка на фоне доверия и критики

Испанский футболист особо отметил, что новый тренер вернул ему уверенность в себе и создал комфортные условия для демонстрации его сильных качеств. Поддержка наставника помогает ему забыть об ошибках прошлого сезона и стремиться к новым достижениям.

Тем не менее в адрес голкипера звучит критика из-за нестабильной игры. В частности, бывшая звезда Премьер-лиги Шей Гивен обращал внимание на непостоянство вратаря и подчёркивал необходимость дальнейшего укрепления линии обороны.

Несмотря на это, футболисты Челси и тренерский штаб намерены добиться высоких результатов, сосредоточившись на внутреннем чемпионате. Если команда сумеет эффективно воспользоваться этой возможностью, она наверняка станет серьёзным претендентом в борьбе за высокие места в турнирной таблице по итогам сезона.

ЧелсиРоберт СанчесПремьер-лигаЧемпионат АнглииФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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