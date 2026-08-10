Новая эра в «Челси»: как Алонсо готовит команду к сезону АПЛ?

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо рассказал о том, какую футбольную систему и тактическую философию он намерен сформировать в команде.

По словам испанского специалиста, гибкость на поле и тактическое разнообразие должны стать главным оружием «аристократов».

В интервью изданию «The Athletic» Хаби Алонсо рассказал о потенциале футболистов «Челси» и игровом стиле команды в новом сезоне:

«Мы хотим иметь различные варианты в своём подходе. В нашей команде собраны высококлассные футболисты, которые легко могут адаптироваться к различным тактическим схемам. Основные принципы не изменятся, однако действия и решения на поле могут быть разными.

Мы должны стать непредсказуемой для соперников и максимально гибкой командой. Мы не намерены зацикливаться на одной-единственной идее. Чем больше у нас будет тактических вариантов, тем сильнее и опаснее станет наша команда», — приводит слова Алонсо источник.