Новая эра в «Челси»: как Алонсо готовит команду к сезону АПЛ?
Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо рассказал о том, какую футбольную систему и тактическую философию он намерен сформировать в команде.
По словам испанского специалиста, гибкость на поле и тактическое разнообразие должны стать главным оружием «аристократов».
«Мы должны стать непредсказуемой командой для соперников»
В интервью изданию «The Athletic» Хаби Алонсо рассказал о потенциале футболистов «Челси» и игровом стиле команды в новом сезоне:
«Мы хотим иметь различные варианты в своём подходе. В нашей команде собраны высококлассные футболисты, которые легко могут адаптироваться к различным тактическим схемам. Основные принципы не изменятся, однако действия и решения на поле могут быть разными.
Мы должны стать непредсказуемой для соперников и максимально гибкой командой. Мы не намерены зацикливаться на одной-единственной идее. Чем больше у нас будет тактических вариантов, тем сильнее и опаснее станет наша команда», — приводит слова Алонсо источник.
Старт в АПЛ: дерби против «Фулхэма»
Напомним, «Челси» под руководством Хаби Алонсо начнёт новый сезон английской Премьер-лиги выездным матчем. Лондонцы 24 августа в рамках 1-го тура сыграют в гостях у «Фулхэма».
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