Неделя, которая решит судьбу Хулиана Альвареса, началась

По данным спортивного издания, нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес сегодня возвращается к предсезонным тренировкам «Атлетико Мадрид». Футболист готовится сделать неожиданный шаг в надежде вынудить руководство мадридского клуба начать переговоры о трансфере с «Барселоной». Ожидается, что эта неделя станет решающей для будущего нападающего и возможного перехода в каталонский клуб. Об этом Goal.com сообщает .

Напомним, ещё во время чемпионата мира нападающий публично объявил о желании перейти в «Барселону». Однако после этого ситуация резко обострилась. «Атлетико» официально направил жалобы в ФИФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию, обвинив каталонцев в переговорах с игроком, имеющим действующий контракт, в защищённый период.

Руководство клуба и Диего Симеоне занимают жёсткую позицию

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин и президент клуба Энрике Сересо категорично заявили, что ни при каких обстоятельствах не продадут футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер Диего Симеоне также в конце прошлой недели выразил резкое отношение к этому вопросу.

&лакуо;Ситуация ясна, клуб уже принял решение&ракуо;, — кратко и чётко прокомментировал аргентинский специалист. Столь жёсткая позиция главного тренера и руководства мадридцев ещё больше усложняет трансферный процесс.

С другой стороны, «Барселона» сразу после заявления Альвареса перешла к действиям, отправив своё первое официальное предложение и публично объявив о заинтересованности. Однако в последние недели каталонцы предпочли хранить молчание. Руководство клуба прекрасно понимает, что этот трансфер будет крайне сложным, поэтому действует предельно осторожно.

В настоящее время возвращение Хулиана Альвареса к тренировкам и его особое требование к руководству клуба могут вновь изменить ситуацию. Если футболист усилит официальное давление с целью перехода, руководство «Атлетико» вполне может быть вынуждено пересмотреть свою позицию.