Дарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клуба

·96·Спорт
Дарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клуба

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес через социальные сети сообщил о переходе своего соотечественника Рональда Араухо в английский клуб ещё до официального объявления. Как сообщает издание Ливерпуль Эчо, мерсисайдцы арендовали защитника «Барселоны» до конца сезона, включив в соглашение опцию полноценного выкупа игрока за 47 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Goal.com сообщает .

Пока «Ливерпуль» официально не представил своего нового защитника, эту задачу взял на себя Дарвин Нуньес, прошлым летом перебравшийся в «Аль-Хиляль». В пятницу он опубликовал в социальной сети Кс (бывший Twitter) фотографию с Рональдом Араухо, раскрыв всему футбольному миру информацию о трансфере и заслужив одобрение болельщиков.

Рональд Араухо в составе «Ливерпуля»

В своём искреннем послании Дарвин Нуньес выразил безграничную любовь к бывшей команде и пожелал удачи своему новому одноклубнику. В своей публикации Нуньес написал: &куот;Желаю тебе всего наилучшего в этом великом клубе, мой друг. Я очень рад, что ты уже чувствуешь любовь и поддержку болельщиков ЛФК — они особенные и будут снова и снова давать тебе это почувствовать&куот;, — поздравив своего соотечественника.

Этот трансфер стал важным шагом для укрепления обороны «Ливерпуля», в которой образовалась вакансия после бесплатного перехода Ибраимы Конате в «Реал Мадрид». За успешную карьеру в Ла Лиге Рональд Араухо провёл 213 матчей за «Барселону», выиграв три чемпионских титула и пять национальных кубков.

Кроме того, уругвайский центральный защитник входил в символическую сборную чемпионата Испании по итогам сезонов 2022 и 2024 годов. Приход опытного футболиста поможет закрыть проблемную позицию в составе «Ливерпуля».

То, что Дарвин Нуньес распространил эту новость ещё до заявления представителей клуба, вызвало бурное обсуждение среди болельщиков. Пользователи интернета с юмором и радостью восприняли поступок бывшего нападающего и выразили ему свою благодарность.

Дарвин НуньесРональд АраухоЛиверпульБарселонаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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