Испанский клуб «Жирона» вступил в решающую стадию переговоров о возвращении полузащитника Унаи Эрнандеса, который переживает непростой период в Саудовской Аравии. Как сообщает Goal.com, каталонская команда планирует взять своего воспитанника в аренду. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время «Жирона» завершила подготовку к новому сезону Ла Лиги Хйпермотион. Команда под руководством Кике Альвареса одержала лишь одну победу в летних товарищеских матчах, а в последней встрече сыграла с «Настиком» вничью со счётом 1:2. Результаты предсезонных игр вызывают множество вопросов у тренерского штаба.

Детали трансфера и финансовые условия

По информации саудовского издания Ал-Риядия, клуб «Аль-Иттихад» рассматривает официальное предложение об аренде Эрнандеса сроком на один сезон. Основные переговоры между сторонами сводятся к логистическим вопросам, связанным с высокой зарплатой футболиста на Ближнем Востоке.

Руководство «Жироны» предлагает взять на себя лишь небольшую часть огромной зарплаты футболиста, а оставшуюся сумму должен будет выплачивать «Аль-Иттихад». Полузащитник из Мальграт-де-Мара намерен снова стать ключевой фигурой на родине и восстановить свою прежнюю спортивную форму.

Карьерный путь футболиста

Последние годы карьеры Унаи Эрнандеса были насыщены резкими поворотами. Первые годы профессионального пути он провёл в академии «Жироны», после чего перешёл в «Барселону». Атакующий полузащитник присоединился к академии «Ла Масия» в 2022 году и стал важным игроком команды «Барса Атлетик».

Его яркая игра привлекла внимание зарубежных клубов, и в январе 2025 года «Аль-Иттихад» приобрёл футболиста у «Барселоны» за 4,5 миллиона евро плюс бонусы. Однако карьера в клубе из Джидды пошла не так, как ожидалось, и впоследствии он отправился в аренду в другую команду Саудовской Про-лиги — «Аль-Шабаб».