Микель Артета сделал заявление после матча с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение (2:3) в матче против дортмундской «Боруссии» в рамках Эмирейтс Куп.

Испанский специалист откровенно рассказал о текущем состоянии команды, допускаемых ошибках и предстоящих задачах.

Микель Артета принял поражение без оправданий и подчеркнул, что команде ещё предстоит проделать большой объём работы:

«Мы проиграли, и это, конечно, нас не радует. Очевидно, что нам нужно срочно улучшить ситуацию. Некоторым нашим футболистам необходимо получить больше игрового времени и почувствовать ритм матчей, поэтому эта встреча была для них очень полезной.

Несмотря на то что это был неофициальный матч, любое поражение должно быть болезненным. Однако сейчас мы хорошо понимаем, на каком этапе находимся. Многие наши футболисты ещё не вернулись в строй, а некоторые не успели провести достаточное количество тренировок. Поэтому иногда такие поражения также бывают полезны», — сказал Артета.