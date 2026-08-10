Микель Артета сделал заявление после матча с дортмундской «Боруссией»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение (2:3) в матче против дортмундской «Боруссии» в рамках Эмирейтс Куп.
Испанский специалист откровенно рассказал о текущем состоянии команды, допускаемых ошибках и предстоящих задачах.
«Несмотря на то что это товарищеский матч, поражение должно быть болезненным»
Микель Артета принял поражение без оправданий и подчеркнул, что команде ещё предстоит проделать большой объём работы:
«Мы проиграли, и это, конечно, нас не радует. Очевидно, что нам нужно срочно улучшить ситуацию. Некоторым нашим футболистам необходимо получить больше игрового времени и почувствовать ритм матчей, поэтому эта встреча была для них очень полезной.
Несмотря на то что это был неофициальный матч, любое поражение должно быть болезненным. Однако сейчас мы хорошо понимаем, на каком этапе находимся. Многие наши футболисты ещё не вернулись в строй, а некоторые не успели провести достаточное количество тренировок. Поэтому иногда такие поражения также бывают полезны», — сказал Артета.
Ошибки и командная ответственность
Наставник «Арсенала» также остановился на пропущенных голах в последних матчах и недостатках в оборонительной линии:
«Несколько дней назад мы пропустили простые и неудачные голы, и сегодня повторилась та же ситуация. Особенно мы ошибались в единоборствах и эпизодах после борьбы на поле. Однако это общая командная ответственность.
Поэтому нам нужно расти вместе с теми футболистами, которые сейчас находятся в нашем распоряжении, и устранять недостатки. Мы хотим улучшить свою игру и обязательно этого добьёмся», — приводит слова Артеты издание Sky Sports.
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