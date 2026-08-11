Гарри Кейн во второй раз в карьере получит европейскую «Золотую бутсу»

·54·Спорт
Гарри Кейн во второй раз в карьере получит европейскую «Золотую бутсу»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн во второй раз в карьере получит престижную награду «Золотая бутса», которая вручается лучшему бомбардиру Европы. Как сообщает Goal.com, капитан сборной Англии благодаря яркой игре и голевой феерии в завершившемся сезоне был признан лучшим среди всех чемпионатов континента, а награда будет торжественно вручена ему 19 августа. Об этом Goal.com сообщает .

Статистические показатели футболиста в сезоне-2025/26 впечатляют. Гарри Кейн забил 36 голов в немецкой Бундеслиге. Этот результат принёс ему 72 очка в рейтинге и позволил занять почётное первое место, опередив таких конкурентов, как нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и представитель «Реала» Килиан Мбаппе, ставший победителем в прошлом сезоне.

Рекорды и исторический сезон

Этот успех стал второй «Золотой бутсой» в карьере бывшего нападающего «Тоттенхэма». Впервые он был признан лучшим в сезоне-2023/24. Кроме того, опытный форвард забил 61 гол во всех турнирах в составе «Баварии», установив абсолютный рекорд и завоевав мировое признание благодаря выступлениям за немецкий клуб.

Исполнительный директор Бундеслиги Марк Ленс высоко оценил влияние футболиста на чемпионат Германии. В интервью официальному сайту лиги он сказал: «Гарри Кейн своими выступлениями высочайшего уровня уже много лет определяет облик Бундеслиги и международного футбола. 36 голов в прошлом сезоне в очередной раз доказали его голевое чутьё и мастерство».

Лидерство немецкого футбола

Стоит отметить, что среди лучших бомбардиров достойные места заняли не только Гарри Кейн, но и другие представители Бундеслиги. Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав вошёл в топ-10 итогового рейтинга, заняв девятое место, а представитель «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси расположился на 13-й позиции. Эти показатели свидетельствуют о том, что чемпионат Германии остаётся главным местом притяжения для самых результативных нападающих Европы.

История «Золотой бутсы» тесно связана с немецким футболом, и своим достижением Гарри Кейн идёт по стопам таких легендарных бомбардиров, как Герд Мюллер и Роберт Левандовски. Они также блистали в чемпионате Германии и в своё время становились обладателями этой награды, а теперь английский форвард успешно поддерживает эти высокие стандарты.

Гарри КейнБаварияЗолотая БутсаБундеслигаЭрлинг Холанд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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