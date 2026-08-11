Марк Сукерберг выступил против контроля искусственного интеллекта ограниченным кругом лиц

Основатель Meta Марк Сукерберг заявил, что категорически против сосредоточения технологий искусственного интеллекта в руках лишь нескольких крупных компаний или организаций. По его мнению, будущее цифрового интеллекта должно опираться не на узкие привилегии, а на развитие персональных интеллектуальных агентов, доступных каждому человеку. Ожидается, что такой подход коренным образом изменит возможности использования современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает далее.

Персональные помощники и их возможности

Как пишет издание иксбт.ком, компания Meta в настоящее время активно работает над созданием индивидуального «суперинтеллекта», удобного для каждого пользователя. Предполагается, что в будущем эти инновационные системы станут для каждого человека надёжным персональным помощником и образованным наставником, способным соперничать со специалистами с докторской степенью в различных научных областях.

Популяризируя инструменты искусственного интеллекта нового поколения, компания стремится сделать такие передовые разработки доступными не только инсайдерам или крупным корпорациям, но и широкой общественности. Такой подход поможет сократить технологическое неравенство и даст каждому человеку возможность использовать интеллектуального помощника для решения повседневных задач.

Эксперты отмечают, что идеи конкуренции и открытости в сфере искусственного интеллекта могут в будущем положительно повлиять на развитие всей отрасли. Развитие искусственного интеллекта в открытой для всех и не ограниченной контролем форме откроет широкие возможности для различных сфер общественной жизни.