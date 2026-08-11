Марк Сукерберг выступил против контроля искусственного интеллекта ограниченным кругом лиц

·30·Технологии
Марк Сукерберг выступил против контроля искусственного интеллекта ограниченным кругом лиц

Основатель Meta Марк Сукерберг заявил, что категорически против сосредоточения технологий искусственного интеллекта в руках лишь нескольких крупных компаний или организаций. По его мнению, будущее цифрового интеллекта должно опираться не на узкие привилегии, а на развитие персональных интеллектуальных агентов, доступных каждому человеку. Ожидается, что такой подход коренным образом изменит возможности использования современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает далее.

Персональные помощники и их возможности

Как пишет издание иксбт.ком, компания Meta в настоящее время активно работает над созданием индивидуального «суперинтеллекта», удобного для каждого пользователя. Предполагается, что в будущем эти инновационные системы станут для каждого человека надёжным персональным помощником и образованным наставником, способным соперничать со специалистами с докторской степенью в различных научных областях.

Популяризируя инструменты искусственного интеллекта нового поколения, компания стремится сделать такие передовые разработки доступными не только инсайдерам или крупным корпорациям, но и широкой общественности. Такой подход поможет сократить технологическое неравенство и даст каждому человеку возможность использовать интеллектуального помощника для решения повседневных задач.

Эксперты отмечают, что идеи конкуренции и открытости в сфере искусственного интеллекта могут в будущем положительно повлиять на развитие всей отрасли. Развитие искусственного интеллекта в открытой для всех и не ограниченной контролем форме откроет широкие возможности для различных сфер общественной жизни.

Марк СукербергMetaИскусственный ИнтеллектТехнологииПерсональный Помощник
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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