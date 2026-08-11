Представлен Минимал Фоне 2: полноразмерная клавиатура и современные технологии

Как сообщает Иксбт.ком, компания Минимал официально представила смартфон нового поколения — Минимал Фоне 2. Этот гаджет сочетает современные технологические возможности с традиционной физической клавиатурой, что делает его особенным и помогает снизить цифровую усталость в повседневной жизни. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В отличие от модели первого поколения, новое устройство получило значительно улучшенные технические характеристики. В частности, на передней панели установлен современный ОЛЭД-экран диагональю 3,92 дюйма, разрешением 1080 кс 1240 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Это обеспечивает пользователям больший комфорт при чтении контента и наборе текста.

Камеры и производительность

Фотовозможности смартфона также привлекают внимание. На передней панели расположена камера на 20 Мп, а на задней установлена основная 50-Мп камера с объективом Ф/1.8. Для устройства с компактным и необычным дизайном это очень хороший показатель.

Аппаратной основой стал процессор MediaTek Dimensity 8300. Объём оперативной памяти устройства достигает 12 GB, а встроенной — 512 GB. Такая высокая производительность редко встречается среди компактных и необычных смартфонов этого класса.

Автономность и дополнительные возможности

За автономную работу гаджета отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 mAh. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Для качественного воспроизведения звука устройство оснащено стереодинамиками и двумя микрофонами.

Устройство поддерживает современные интерфейсы, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC и 3,5-миллиметровый аудиоразъём для проводных наушников. Для обеспечения безопасности на боковой грани установлен сканер отпечатков пальцев, а пользователи могут использовать физическую СИМ-карту и еСИМ.

Цены и версии

Цена устройства зависит от его модификации: