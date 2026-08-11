Представлен Минимал Фоне 2: полноразмерная клавиатура и современные технологии

·52·Технологии
Представлен Минимал Фоне 2: полноразмерная клавиатура и современные технологии

Как сообщает Иксбт.ком, компания Минимал официально представила смартфон нового поколения — Минимал Фоне 2. Этот гаджет сочетает современные технологические возможности с традиционной физической клавиатурой, что делает его особенным и помогает снизить цифровую усталость в повседневной жизни. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В отличие от модели первого поколения, новое устройство получило значительно улучшенные технические характеристики. В частности, на передней панели установлен современный ОЛЭД-экран диагональю 3,92 дюйма, разрешением 1080 кс 1240 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Это обеспечивает пользователям больший комфорт при чтении контента и наборе текста.

Камеры и производительность

Фотовозможности смартфона также привлекают внимание. На передней панели расположена камера на 20 Мп, а на задней установлена основная 50-Мп камера с объективом Ф/1.8. Для устройства с компактным и необычным дизайном это очень хороший показатель.

Аппаратной основой стал процессор MediaTek Dimensity 8300. Объём оперативной памяти устройства достигает 12 GB, а встроенной — 512 GB. Такая высокая производительность редко встречается среди компактных и необычных смартфонов этого класса.

Автономность и дополнительные возможности

За автономную работу гаджета отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 mAh. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Для качественного воспроизведения звука устройство оснащено стереодинамиками и двумя микрофонами.

Устройство поддерживает современные интерфейсы, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC и 3,5-миллиметровый аудиоразъём для проводных наушников. Для обеспечения безопасности на боковой грани установлен сканер отпечатков пальцев, а пользователи могут использовать физическую СИМ-карту и еСИМ.

Цены и версии

Цена устройства зависит от его модификации:

  • Версия 8/256 GB — 600 долларов
  • Версия 8/512 GB — 675 долларов
  • Специальная версия Фундер'с Эдитион с 12 GB оперативной и 512 GB встроенной памяти — 900 долларов

Minimal Phone 2СмартфоныMediaTekOLED-экранТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

YouTube резко ужесточает условия монетизацииYouTube резко ужесточает условия монетизацииСегодня, 14:28Minisforum Элите Mini М2 Аир-304: представлен компактный и доступный мини-ПКMinisforum Элите Mini М2 Аир-304: представлен компактный и доступный мини-ПКСегодня, 13:51Раскрыта ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro MaxРаскрыта ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro MaxСегодня, 13:24Лава представила недорогой и прочный смартфон Смарт 4Лава представила недорогой и прочный смартфон Смарт 4Сегодня, 12:52В Китае мошенники заменяли видеокарты RTX 5080 на карты RTX 3060В Китае мошенники заменяли видеокарты RTX 5080 на карты RTX 3060Сегодня, 12:27ЛГ представила телевизор OLED В6 толщиной менее сантиметраЛГ представила телевизор OLED В6 толщиной менее сантиметраСегодня, 11:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей