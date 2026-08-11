Ривер Плейт подписал Тьяго Альмаду

·37·Спорт
Ривер Плейт подписал Тьяго Альмаду

Один из флагманов аргентинского футбола, клуб «Ривер Плейт» сделал серьезный шаг на трансферном рынке, подписав атакующего полузащитника Тьяго Альмаду, выступавшего за «Атлетико Мадрид». Как сообщает Goal.com, сумма этого громкого трансфера составила около 20 миллионов евро, что стало одной из крупнейших финансовых инвестиций в истории гранда Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

25-летний футболист подписал в понедельник на церемонии, состоявшейся на стадионе «Монументаль», контракт сроком на четыре с половиной года — до 31 декабря 2030 года. Это соглашение свидетельствует о грандиозных амбициях клуба, стремящегося восстановить свое превосходство не только во внутреннем чемпионате, но и на всем южноамериканском континенте.

Возвращение из Европы на родину

Для Тьяго Альмады этот трансфер означает возвращение на родину. Последние 18 месяцев футболист выступал в европейском футболе: в начале 2025 года он на правах аренды перешел из бразильского «Ботафого» во французский «Лион», после чего был трансферован в «Атлетико Мадрид». Однако после непродолжительного периода в столичном клубе он решил продолжить карьеру в Аргентине.

После подписания контракта полузащитник дал интервью клубной пресс-службе и не скрывал, что его детская мечта сбылась. «Я очень рад быть здесь. Играть в таком великом клубе, как «Ривер Плейт», было моей мечтой. Благодарю всех за вашу поддержку», — отметил футболист.

Задачи чемпиона мира на континенте

Стоит отметить, что Тьяго Альмада является победителем чемпионата мира 2022 года. Кроме того, он внес свой вклад в завоевание серебряных медалей сборной Аргентины на недавно завершившемся турнире. Возвращение звезды такого уровня во внутренний чемпионат Южной Америки — крайне редкое событие, которое еще больше повышает привлекательность местного футбола.

Ожидается, что его приход вдохнет новую жизнь в атакующую линию «Ривер Плейт» под руководством главного тренера Эдуардо Коудета. Альмада может стать главным оружием команды как в роли центрального плеймейкера, так и на флангах, помогая взламывать плотную оборону соперников. Перед командой также стоит задача выиграть Кубок Либертадорес, который не покорялся ей с 2018 года, наряду с успехами во внутренних турнирах.

Теперь Тьяго Альмада сразу присоединится к тренировкам под руководством главного тренера Эдуардо Коудета и начнет адаптироваться к тактической системе команды. Руководство клуба и болельщики возлагают большие надежды на то, что опытный футболист сразу проявит себя на поле и усилит созидательный потенциал команды в предстоящих сложных матчах.

Ривер ПлейтТьяго АльмадаАтлетико МадридТрансферАргентина
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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