Матти Кэш: «Астон Вилла» готова победить в Суперкубке УЕФА

·54·Спорт
Матти Кэш: «Астон Вилла» готова победить в Суперкубке УЕФА

Защитник «Астон Виллы» Матти Кэш заявил, что команда готова выйти на поле в матче за Суперкубок УЕФА против ПСЖ и достойно завершить успешный прошлый сезон. Ожидается, что встреча на стадионе «Ред Булл Арена» в немецком Лейпциге станет для клуба очередным важным испытанием на европейской арене. «Вилланы» намерены полностью реализовать свои возможности в противостоянии с парижским клубом, победителем Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и официального сайта клуба, в прошлом сезоне «Астон Вилла» завоевала трофей Лиги Европы, обыграв «Фрайбург» со счётом 3:0. Этот результат стал первым европейским кубком в истории клуба за 44 года. «Пари Сен-Жермен» в свою очередь в решающем финале в мае обыграл «Арсенал» в серии пенальти, завоевав главный трофей Лиги чемпионов и сохранив превосходство во внутреннем чемпионате.

Суперкубок — главный приз по итогам сезона

По мнению польского правого защитника Матти Кэша, Суперкубок УЕФА — оптимальная возможность подвести итог огромной работе команды и достижениям прошлого сезона. Он рассказал, что главный тренер Унаи Эмери уделил этому вопросу особое внимание и подчеркнул: несмотря на завершение сезона, впереди команду ещё ждёт важный трофей.

Матти Кэш высоко оценил уровень соперника, назвав парижский клуб сильнейшей командой мира на данный момент. По его словам, ранее команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, и тогда ПСЖ победил по сумме двух матчей со счётом 5:4. Несмотря на это, футболисты «Виллы» готовы оказать сопернику достойное сопротивление в предстоящей игре.

Унаи Эмери сформировал менталитет победителей

Фактор Унаи Эмери и победный настрой команды

Под руководством Унаи Эмери «Астон Вилла» в последние годы стабильно входит в первую четвёрку, пятёрку или шестёрку команд английской Премьер-лиги. Матти Кэш особо отметил, что с приходом испанского специалиста в клуб игроки глубоко усвоили, что значит побеждать и что для этого требуется. Сам тренер до этого трижды участвовал в Суперкубке с «Севильей» и «Вильярреалом» и во всех трёх случаях терпел поражение.

Предстоящее противостояние имеет историческое значение для «Астон Виллы»: команда во второй раз в своей истории сыграет в Суперкубке УЕФА. Каждый момент на поле и возможность добиться победы могут принести клубу ещё один крупный трофей, что придаёт футболистам особую мотивацию.

Астон ВиллаПари Сен-ЖерменМатти КэшСуперкубок УЕФАУнаи Эмери
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Спортивный директор «Лугано» выступил с заявлением о трансфере Бехруз КаримовСпортивный директор «Лугано» выступил с заявлением о трансфере Бехруз КаримовСегодня, 14:43Рональд Араухо рассказал о причинах перехода в «Ливерпуль» и новом номереРональд Араухо рассказал о причинах перехода в «Ливерпуль» и новом номереСегодня, 14:32Легенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиЛегенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 14:18Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Сегодня, 14:13Филип Йоргенсен перешёл в СтрасбурФилип Йоргенсен перешёл в СтрасбурСегодня, 13:54Маркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуМаркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуСегодня, 13:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)