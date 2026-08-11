Матти Кэш: «Астон Вилла» готова победить в Суперкубке УЕФА

Защитник «Астон Виллы» Матти Кэш заявил, что команда готова выйти на поле в матче за Суперкубок УЕФА против ПСЖ и достойно завершить успешный прошлый сезон. Ожидается, что встреча на стадионе «Ред Булл Арена» в немецком Лейпциге станет для клуба очередным важным испытанием на европейской арене. «Вилланы» намерены полностью реализовать свои возможности в противостоянии с парижским клубом, победителем Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и официального сайта клуба, в прошлом сезоне «Астон Вилла» завоевала трофей Лиги Европы, обыграв «Фрайбург» со счётом 3:0. Этот результат стал первым европейским кубком в истории клуба за 44 года. «Пари Сен-Жермен» в свою очередь в решающем финале в мае обыграл «Арсенал» в серии пенальти, завоевав главный трофей Лиги чемпионов и сохранив превосходство во внутреннем чемпионате.

Суперкубок — главный приз по итогам сезона

По мнению польского правого защитника Матти Кэша, Суперкубок УЕФА — оптимальная возможность подвести итог огромной работе команды и достижениям прошлого сезона. Он рассказал, что главный тренер Унаи Эмери уделил этому вопросу особое внимание и подчеркнул: несмотря на завершение сезона, впереди команду ещё ждёт важный трофей.

Матти Кэш высоко оценил уровень соперника, назвав парижский клуб сильнейшей командой мира на данный момент. По его словам, ранее команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, и тогда ПСЖ победил по сумме двух матчей со счётом 5:4. Несмотря на это, футболисты «Виллы» готовы оказать сопернику достойное сопротивление в предстоящей игре.

Унаи Эмери сформировал менталитет победителей

Фактор Унаи Эмери и победный настрой команды

Под руководством Унаи Эмери «Астон Вилла» в последние годы стабильно входит в первую четвёрку, пятёрку или шестёрку команд английской Премьер-лиги. Матти Кэш особо отметил, что с приходом испанского специалиста в клуб игроки глубоко усвоили, что значит побеждать и что для этого требуется. Сам тренер до этого трижды участвовал в Суперкубке с «Севильей» и «Вильярреалом» и во всех трёх случаях терпел поражение.

Предстоящее противостояние имеет историческое значение для «Астон Виллы»: команда во второй раз в своей истории сыграет в Суперкубке УЕФА. Каждый момент на поле и возможность добиться победы могут принести клубу ещё один крупный трофей, что придаёт футболистам особую мотивацию.