В роботакси Tesla Кйберкаб интегрируют интернет Starlink

·48·Технологии
В роботакси Tesla Кйберкаб интегрируют интернет Starlink

Компания Tesla планирует установить спутниковую связь Starlink в свой последний проект — роботакси Кйберкаб. Об этом сообщил портал иксбт.ком. Эта технологическая новинка позволит пассажирам использовать время в автомобиле не только для поездки к месту назначения, но и для отдыха или работы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам Elon Musk, благодаря высокоскоростному спутниковому интернету в салоне откроются широкие цифровые возможности. В частности, пассажиры смогут смотреть спортивные трансляции в высоком разрешении в формате 4К, а также любимые фильмы и сериалы.

Мобильное пространство для развлечений и работы

Современный автономный транспорт постепенно превращается не только в средство передвижения, но и в полноценное интерактивное пространство. Ожидается, что в салоне Кйберкаб будут созданы все условия не только для просмотра развлекательного контента, но и для запуска различных игр и выполнения повседневных рабочих задач.

Очевидно, что новый этап пройден и с точки зрения инженерии и дизайна. На своих страницах в социальных сетях Elon Musk показал фотографии первого автомобиля Кйберкаб с установленным оборудованием Starlink. Отмечается, что представленная первая версия получила привлекательное золотистое покрытие кузова.

Масштабные планы на будущее

Сочетание спутникового интернета с системой автономного управления Tesla ещё больше расширит возможности автомобиля. Ожидается, что это кардинально изменит сценарии использования машин в будущем.

Напомним, ранее Elon Musk сообщал, что в будущем технология Starlink будет поэтапно интегрирована во все автомобили компании Tesla. Это наверняка выведет стандарты высокоскоростного подключения во всей автомобильной отрасли на новый уровень.

TeslaCybercabStarlinkElon MuskАвтомобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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