Из-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причину

·51·Спорт
Из-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причину

Хавьер Мендес, один из самых опытных тренеров в мире ММА и основатель знаменитого зала АКА, в эксклюзивном интервью изданию Субмиссион Радио откровенно рассказал о резонансном событии на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае.

Опытный специалист признался, что неожиданное падение Умара Нурмагомедова в глубокий нокаут от рук китайского соперника Сон Ядонга сильно потрясло его, и в тот момент он даже не понял, что произошло.

«Я должен был быть рядом»: откровенные слова Мендеса

Хавьер Мендес заявил, что воспринял поражение своего подопечного как личную трагедию:

  • Первая реакция и оцепенение: «Честно говоря, всё произошло настолько быстро, что в тот момент у меня отвисла челюсть. Я говорил сам себе: „Что вообще произошло?“ Я был в настоящем шоке, потому что очень люблю и ценю Умара»;

  • Личная боль: «Когда человек тебе очень близок и дорог, его тяжелое поражение отзывается в сердце вдвое большей болью. Я думал: „Я должен был быть рядом“. Но он и так был в надежных руках. Это спорт, иногда случаются такие неожиданные вещи».

Решающая ошибка: как Сон Ядонг поймал Умара в ловушку?

Тренер АКА поделился тактическим анализом момента нокаута:

  • Опасный план: Сон Ядонг действовал с первых секунд боя, планируя нанести именно такой встречный удар — апперкот;

  • Ошибка при тейкдауне: Когда Умар пошел вперед для проведения борьбы, он допустил позиционную ошибку и сместил голову с центральной линии;

  • Точечный и разрушительный удар: «Сон ударил его именно в височную область. Если в эту точку приходится точный и сильный удар, человек мгновенно теряет сознание и падает».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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