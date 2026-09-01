Из-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причину

Хавьер Мендес, один из самых опытных тренеров в мире ММА и основатель знаменитого зала АКА, в эксклюзивном интервью изданию Субмиссион Радио откровенно рассказал о резонансном событии на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае.

Опытный специалист признался, что неожиданное падение Умара Нурмагомедова в глубокий нокаут от рук китайского соперника Сон Ядонга сильно потрясло его, и в тот момент он даже не понял, что произошло.

«Я должен был быть рядом»: откровенные слова Мендеса

Хавьер Мендес заявил, что воспринял поражение своего подопечного как личную трагедию:

Первая реакция и оцепенение: «Честно говоря, всё произошло настолько быстро, что в тот момент у меня отвисла челюсть. Я говорил сам себе: „Что вообще произошло?“ Я был в настоящем шоке, потому что очень люблю и ценю Умара»;

Личная боль: «Когда человек тебе очень близок и дорог, его тяжелое поражение отзывается в сердце вдвое большей болью. Я думал: „Я должен был быть рядом“. Но он и так был в надежных руках. Это спорт, иногда случаются такие неожиданные вещи».

Решающая ошибка: как Сон Ядонг поймал Умара в ловушку?

Тренер АКА поделился тактическим анализом момента нокаута: