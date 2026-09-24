«Пусть дают любого из топ-10»: Усман Нурмагомедов вызвал на бой элиту UFC

·37·Спорт
«Пусть дают любого из топ-10»: Усман Нурмагомедов вызвал на бой элиту UFC

Один из самых опасных и непобежденных бойцов в мире смешанных единоборств (ММА) независимо от весовой категории Усман Нурмагомедов выступил с громким заявлением, которое взбудоражило всю элиту UFC. Успешно проведя последний бой в рамках действующего контракта с промоушеном ПФЛ (бывший Беллатор) и официально приблизившись к статусу свободного агента, дагестанская звезда объявила о своей готовности шагнуть в самый престижный октагон мира.

Усман заявил, что способен сокрушить любого именитого бойца в легком дивизионе UFC, и бросил дерзкий и бескомпромиссный вызов сильнейшим звездам организации Даны Уайта: «Я могу победить весь легкий вес UFC, даже всех бойцов из топ-10 рейтинга. Нужен бой для разогрева? Я всегда готов. Пусть дают любого бойца — для меня нет проблем: будь то Сарукян, Гейджи, Оливейра или Холлоуэй!». Подобная решимость Усмана, являющегося очередным непобедимым представителем дагестанской школы, способна нарушить покой в легком весе и в ближайшее время широко распахнуть двери для крупных супербоев в промоушене Даны Уайта.

Итак, предоставит ли Дана Уайт Усману прямых топ-претендентов, примут ли Сарукян или Оливейра этот открытый вызов и сможет ли династия Нурмагомедовых снова взять под свой контроль легкий вес UFC?

«Угроза топ-10, 4 имени и завершение контракта с ПФЛ»: 5 основных тезисов заявления Усмана

Самые важные факты и тезисы из громкого обращения Усмана Нурмагомедова:

  • Открытая угроза всему легкому весу UFC: Усман выразил 100-процентную уверенность в том, что сможет оставить ни с чем любого бойца из топ-10;

  • Названы имена 4 огромных звезд: Дагестанский спортсмен заявил, что без каких-либо колебаний согласится выйти в октагон против Армана Сарукяна, Джастина Гейджи, Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя;

  • Готовность даже к бою для «разогрева»: Усман подчеркнул, что если руководство UFC предложит адаптационный поединок перед титульным боем, он согласится на это в любую минуту;

  • Контракт с ПФЛ подошел к концу: Боец провел свой последний поединок по соглашению с организацией, и теперь его путь открывается напрямую в UFC;

  • Новое доминирование семьи Нурмагомедовых: Создаются все предпосылки для того, чтобы после Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в дивизионе появился еще один непобедимый чемпион.

Усман Нурмагомедов и гранды легкого веса UFC: Анализ потенциала и возможных боев

Сравнение соотношения сил с четырьмя топ-звездами, которым бросил вызов Усман:

Потенциальные соперники

Рейтинг в весе и статус

Формат боя для Усмана Нурмагомедова

Главная интрига противостояния

Арман Сарукян

Топ-1 претендент, физически самый крепкий боец

Бескомпромиссная супербитва в партере и борьбе

Какая школа сильнее: дагестанская или вольная борьба Сарукяна?

Джастин Гейджи

Обладатель БМФ, опасный ударник-нокаутер

Схватка набегов в стойке и лоу-киков

Искусство Усмана держать дистанцию против «пушек» Гейджи

Чарльз Оливейра

Бывший чемпион дивизиона, король грэпплинга

Бой сабмишенов и опасных комбинаций внизу

Сможет ли стиль Нурмагомедовых снова сокрушить мастера джиу-джитсу Оливейру?

Макс Холлоуэй

Самый выносливый и быстрый боксер в истории ММА

Высокий темп и 5-раундовая высокая динамика

Мастерство кикбоксинга Усмана против бесконечных комбинаций Макса

УСМАН НУРМАГОМЕДОВ

Непобежденный чемпион (контракт с ПФЛ завершен)

«Готов к любому, даже если ради разогрева»

Абсолютная деконструкция элиты топ-10 UFC

Экспертиза ММА и анализ: Почему Усман Нурмагомедов — самый опасный претендент на пояс UFC?

Выводы международных обозревателей ММА и экспертов единоборств:

  • Универсальный стиль, отличающийся от Хабиба и Ислама: Если Хабиб и Ислам больше полагаются на борьбу и физический контроль, то Усман Нурмагомедов — это идеальный универсальный атлет, способный уничтожать соперника ударами рук и ног (кикбоксинг и тайский бокс) на дистанции; это дает ему огромное преимущество против таких ударников, как Гейджи или Холлоуэй;

  • Наиболее неудобный соперник для Сарукяна и Гейджи: Нынешние лидеры дивизиона крайне редко сталкивались с такими высокими, быстрыми и обладающими феноменальной базой борьбы бойцами, как Усман;

  • Интересы Даны Уайта и UFC: После завершения контракта с ПФЛ Усман вступает в переговоры с UFC как свободный агент; фамилия «Нурмагомедов» является крупнейшим брендом, гарантирующим продажи миллионов трансляций (ППВ) по всему миру;

  • Естественная преемственность в дивизионе: В то время как Ислам Махачев прицеливается к полусреднему весу или крупным супербоям, приход Усмана в дивизион — это идеальный план по сохранению трона в легком весе под контролем семьи.

Это дерзкое заявление Усмана Нурмагомедова, без сомнения, станет прологом к громким контрактам и самым горячим супербоям 2026 года в мире октагона.

Как вы думаете, сможет ли Усман Нурмагомедов в случае перехода в UFC победить Армана Сарукяна или Джастина Гейджи? Какого бойца вы хотели бы видеть его первым соперником в октагоне? Оставляйте свое личное мнение и прогнозы на бой в комментариях, а также делитесь этой взрывной новостью из мира ММА со всеми любителями единоборств!

Усман НурмагомедовUFCPFLДана Уайт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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