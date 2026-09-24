Xiaomi представила модели Транспарент Спекиал Эдитион в красном цвете

Компания Xiaomi представила специальную версию своих новейших флагманских моделей. Согласно данным иксбт.ком, были выпущены специальные версии устройств Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max под названием Транспарент Спекиал Эдитион. Новые смартфоны отличаются красным полупрозрачным корпусом и комплектом специальных аксессуаров, выполненных в едином стиле. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основное дизайнерское решение этого специального издания основано на уникальной структуре задней панели. Специалисты отмечают, что корпус на самом деле не является прозрачным, а выполнен с помощью многослойной задней панели со специальной пленкой. Это решение создает объемный эффект, искусно имитируя расположение внутренних компонентов смартфона.

Гармония дизайна и интерфейса

Уникальность внешнего вида находит свое продолжение и в программном обеспечении устройства. Для основного и дополнительного экранов смартфонов установлены специальные прозрачные обои, что обеспечивает целостный и завершенный вид общего дизайна.

Производитель превратил устройство не просто в технологичный гаджет, а в уникальный коллекционный предмет. В комплект Транспарент Спекиал Эдитион также входят выполненные в том же стиле красное полупрозрачное зарядное устройство и кабель, которые формируют единую дизайнерскую концепцию.

Цены и рыночный спрос

На китайском рынке были объявлены цены на эти специальные устройства. Согласно им, модель Xiaomi 18 Pro с 16 GB RAM и 1 TB встроенной памяти оценена в 1500 долларов США, а Xiaomi 18 Pro Max с таким же объемом памяти — в 1650 долларов США.

Президент мобильного подразделения Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что интерес к прозрачной версии оказался выше ожидаемого. В результате первая партия устройств была полностью распродана покупателями в кратчайшие сроки.

С технической точки зрения версии Транспарент Спекиал Эдитион полностью повторяют все возможности обычных моделей Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Разница заключается лишь в уникальном внешнем оформлении, цветовой гамме и эксклюзивных аксессуарах в комплекте.