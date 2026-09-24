Представлен Xiaomi 18 Pro: мощный флагман с передовыми возможностями

·4·Технологии
Представлен Xiaomi 18 Pro: мощный флагман с передовыми возможностями

На рынке мобильных технологий произошло очередное важное событие. По данным иксбт.ком, наряду с моделью Xiaomi 18 Pro Max был представлен более доступный и компактный флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro. Новое устройство привлекает внимание своими передовыми техническими характеристиками, мощным процессором и продвинутыми возможностями AI. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Этот смартфон сочетает в себе высокую производительность и удобную эргономику, отвечая запросам современных пользователей. Стартовая цена устройства, начинающаяся от 895 долларов США, еще больше повышает его конкурентоспособность в сегменте флагманов.

Дисплей и передовые технологии защиты

Модель Xiaomi 18 Pro оснащена сверхтонкими рамками экрана толщиной всего 0,99 мм. Диагональ устройства составляет 6,4 дюйма, а в его основе используется новый материал М11. Пиковая яркость матрицы экрана достигает 4000 нит, что обеспечивает идеальную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

На задней панели корпуса смартфона расположен дополнительный экран, отображающий динамические уведомления и карточки приложений. Во время презентации было объявлено, что на начальном этапе будет поддерживаться более ста различных карточек, включая виджеты и мини-игры. С помощью AI также можно создавать персональные обои на основе фотографий домашних животных и известных достопримечательностей.

Аппаратное обеспечение и аккумулятор гигантской емкости в компактном корпусе

Основу устройства составляет современный процессор Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. В относительно компактном корпусе, диагональ экрана которого почти идентична модели Samsung Galaxy S26, размещен огромный аккумулятор емкостью 7000 mAh. Содержание кремния в аноде аккумулятора доведено до 32 процентов.

Также смартфон оснащен технологией УВБ и системой защиты от воды и пыли по стандартам ИП66, ИП68 и ИП69. Новый вибромотор модели 7514 делает короткие импульсные вибрации на 75 процентов ощутимее, доставляя пользователю особый тактильный комфорт.

Система тройной камеры с оптикой Леика

Смартфон оснащен тремя высококачественными модулями камер. Основная 200-мегапиксельная камера Леика базируется на сенсоре Лигхт Хунтер 960 размером 1/1,28 дюйма. Перископический модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм также получил 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP5, позволяющий вести макросъемку с расстояния 12 сантиметров. Третий модуль — это ультраширокоугольная камера с сенсором ОВ51Д на 50 мегапикселей.

Для обработки изображений внедрена специальная функция AI под названием Легендарй Момент. AI не только помогает в выборе классических стилей, но и дает рекомендации по определению локации, анализу композиции и даже выбору правильной позы в процессе съемки.

XiaomiСмартфонSnapdragonLeicaТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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