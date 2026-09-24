Огненный старт в Саудовской Аравии: Кубок Персидского залива начался с драматичных матчей
Престижный и бескомпромиссный турнир, которого с нетерпением ждали любители футбола Ближнего Востока, — Кубок наций Персидского залива (Гулф Куп) официально стартовал на зеленых полях Саудовской Аравии. Матчи 1-го тура в группе «А», прошедшие 23 сентября, запомнились ожесточенным противостоянием, неожиданным автоголом и событиями, имеющими особое значение для болельщиков узбекского футбола. Сборная хозяев турнира — Саудовская Аравия — в тяжелейшем и нервном матче против Кувейта одержала победу со счетом 1:0 благодаря автоголу кувейтца Аль-Хакана на 73-й минуте и вышла в лидеры группы.
В другом центральном матче группы сборные Ирака и Омана разошлись боевой ничьей — 1:1. На гол Касима на 6-й минуте матча ответил Ар-Равахи на 67-й минуте. Самым примечательным аспектом этой встречи стало то, что легионеры ташкентского «Пахтакора» — центральный защитник Заид Тахсин и звездный нападающий Аймен Хусейн — вышли в стартовом составе национальной сборной Ирака; к тому же, именно Аймен Хусейн записал на свой счет великолепную результативную передачу, приведшую к единственному голу его команды, продемонстрировав свое мастерство. Для справки: в квартет «Б» этого крупного турнира, состоящего из двух групп, вошли ОАЭ, Катар, Йемен и действующий чемпион турнира Бахрейн.
Итак, сможет ли Саудовская Аравия завоевать чемпионство на своем поле, способен ли Ирак во главе со звездами «Пахтакора» вернуть себе кубок и сможет ли Бахрейн защитить свой титул?
«Драма с автоголом, ассист Аймена и действующий чемпион»: 5 главных моментов 1-го тура
Самые важные факты и результаты матчей открытия Кубка Персидского залива:
Минимальная победа хозяев: Саудовская Аравия обыграла Кувейт со счетом 1:0; на 73-й минуте Аль-Хакан забил мяч в собственные ворота;
Звезды «Пахтакора» в основе: Заид Тахсин и Аймен Хусейн действовали с первых минут в составе Ирака, составив костяк команды;
Голевая передача Аймена Хусейна: Форвард ташкентского клуба ассистировал в голе Касима на 6-й минуте, став одним из героев встречи;
Мировая Ирака и Омана: В упорном противостоянии представитель Омана Ар-Равахи сравнял счет на 67-й минуте, поделив очки (1:1);
Группа «Б» и действующий чемпион Бахрейн: Действующим победителем турнира является Бахрейн; в группе «Б» они сыграют с ОАЭ, Катаром и Йеменом.
Кубок Персидского залива-2026: Статистика 1-го тура группы «А» и сравнение состава участников
Полный протокол матчей открытия и конфигурация групп:
Матч и группа
Счет и зафиксированный результат
Авторы голов и развитие событий
Положение в турнирной таблице
Саудовская Аравия — Кувейт
1 : 0
Аль-Хакан (73, автогол) — оборона Кувейта неожиданно дала сбой
Саудовская Аравия — 3 очка (Лидер)
Ирак — Оман
1 : 1
Касим (6) — Ассист: Аймен Хусейн («Пахтакор»)
Ар-Равахи (67)
Ирак — 1 очко, Оман — 1 очко
Кувейт
0 очков
Автогол дорого обошелся команде
Аутсайдер группы «А»
Команды группы «Б»
—
ОАЭ, Катар, Бахрейн (действующий чемпион), Йемен
Матчи этой группы еще впереди
Футбольная экспертиза и анализ: Почему Кубок Персидского залива интересен и узбекским болельщикам?
Выводы спортивных обозревателей и азиатских футбольных аналитиков:
Лицо «Пахтакора» и Суперлиги Узбекистана: Выступление Заида Тахсина и Аймена Хусейна в стартовом составе национальной сборной Ирака и их вклад в голы свидетельствуют о высоком международном уровне легионеров, приехавших в чемпионат Узбекистана; отличная спортивная форма Аймена также является важной гарантией для матчей «львов» как на внутренней, так и на континентальной арене;
Тяжелый старт Саудовской Аравии и прагматизм: Хозяева турнира Саудовская Аравия смогли обыграть Кувейт лишь за счет автогола; это показывает, что у команды еще есть проблемы в линии атаки, однако завоевание 3 очков стратегически значительно облегчило им путь в плей-офф;
«Квартет смерти» в группе «Б»: Противостояние между действующим чемпионом Бахрейном, грандом Азии Катаром, а также сильными ОАЭ максимально повысит градус матчей полуфинальной стадии Кубка Персидского залива;
Шансы Ирака на турнире: Несмотря на ничью в первом туре, Ирак благодаря своему атакующему потенциалу и физическому превосходству остается одним из главных претендентов на чемпионство; их матч против Саудовской Аравии в следующем туре решит судьбу группы.
Кубок Персидского залива в Саудовской Аравии с первого же тура подарил мощную интригу, и нет сомнений, что последующие матчи станут еще более жаркими.
Как вы думаете, какая сборная завоюет главный трофей проходящего в Саудовской Аравии Кубка Персидского залива? Сможет ли нападающий «Пахтакора» Аймен Хусейн стать лучшим бомбардиром турнира? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом азиатского футбола со всеми любителями спорта!
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