Престижный и бескомпромиссный турнир, которого с нетерпением ждали любители футбола Ближнего Востока, — Кубок наций Персидского залива (Гулф Куп) официально стартовал на зеленых полях Саудовской Аравии. Матчи 1-го тура в группе «А», прошедшие 23 сентября, запомнились ожесточенным противостоянием, неожиданным автоголом и событиями, имеющими особое значение для болельщиков узбекского футбола. Сборная хозяев турнира — Саудовская Аравия — в тяжелейшем и нервном матче против Кувейта одержала победу со счетом 1:0 благодаря автоголу кувейтца Аль-Хакана на 73-й минуте и вышла в лидеры группы.

В другом центральном матче группы сборные Ирака и Омана разошлись боевой ничьей — 1:1. На гол Касима на 6-й минуте матча ответил Ар-Равахи на 67-й минуте. Самым примечательным аспектом этой встречи стало то, что легионеры ташкентского «Пахтакора» — центральный защитник Заид Тахсин и звездный нападающий Аймен Хусейн — вышли в стартовом составе национальной сборной Ирака; к тому же, именно Аймен Хусейн записал на свой счет великолепную результативную передачу, приведшую к единственному голу его команды, продемонстрировав свое мастерство. Для справки: в квартет «Б» этого крупного турнира, состоящего из двух групп, вошли ОАЭ, Катар, Йемен и действующий чемпион турнира Бахрейн.

Итак, сможет ли Саудовская Аравия завоевать чемпионство на своем поле, способен ли Ирак во главе со звездами «Пахтакора» вернуть себе кубок и сможет ли Бахрейн защитить свой титул?

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Самые важные факты и результаты матчей открытия Кубка Персидского залива:

Минимальная победа хозяев: Саудовская Аравия обыграла Кувейт со счетом 1:0; на 73-й минуте Аль-Хакан забил мяч в собственные ворота;

Звезды «Пахтакора» в основе: Заид Тахсин и Аймен Хусейн действовали с первых минут в составе Ирака, составив костяк команды;

Голевая передача Аймена Хусейна: Форвард ташкентского клуба ассистировал в голе Касима на 6-й минуте, став одним из героев встречи;

Мировая Ирака и Омана: В упорном противостоянии представитель Омана Ар-Равахи сравнял счет на 67-й минуте, поделив очки (1:1);

Группа «Б» и действующий чемпион Бахрейн: Действующим победителем турнира является Бахрейн; в группе «Б» они сыграют с ОАЭ, Катаром и Йеменом.

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Полный протокол матчей открытия и конфигурация групп:

Матч и группа Счет и зафиксированный результат Авторы голов и развитие событий Положение в турнирной таблице Саудовская Аравия — Кувейт 1 : 0 Аль-Хакан (73, автогол) — оборона Кувейта неожиданно дала сбой Саудовская Аравия — 3 очка (Лидер) Ирак — Оман 1 : 1 Касим (6) — Ассист: Аймен Хусейн («Пахтакор») Ар-Равахи (67) Ирак — 1 очко, Оман — 1 очко Кувейт 0 очков Автогол дорого обошелся команде Аутсайдер группы «А» Команды группы «Б» — ОАЭ, Катар, Бахрейн (действующий чемпион), Йемен Матчи этой группы еще впереди

Футбольная экспертиза и анализ: Почему Кубок Персидского залива интересен и узбекским болельщикам?

Выводы спортивных обозревателей и азиатских футбольных аналитиков:

Лицо «Пахтакора» и Суперлиги Узбекистана: Выступление Заида Тахсина и Аймена Хусейна в стартовом составе национальной сборной Ирака и их вклад в голы свидетельствуют о высоком международном уровне легионеров, приехавших в чемпионат Узбекистана; отличная спортивная форма Аймена также является важной гарантией для матчей «львов» как на внутренней, так и на континентальной арене;

Тяжелый старт Саудовской Аравии и прагматизм: Хозяева турнира Саудовская Аравия смогли обыграть Кувейт лишь за счет автогола; это показывает, что у команды еще есть проблемы в линии атаки, однако завоевание 3 очков стратегически значительно облегчило им путь в плей-офф;

«Квартет смерти» в группе «Б»: Противостояние между действующим чемпионом Бахрейном, грандом Азии Катаром, а также сильными ОАЭ максимально повысит градус матчей полуфинальной стадии Кубка Персидского залива;

Шансы Ирака на турнире: Несмотря на ничью в первом туре, Ирак благодаря своему атакующему потенциалу и физическому превосходству остается одним из главных претендентов на чемпионство; их матч против Саудовской Аравии в следующем туре решит судьбу группы.

Кубок Персидского залива в Саудовской Аравии с первого же тура подарил мощную интригу, и нет сомнений, что последующие матчи станут еще более жаркими.

Как вы думаете, какая сборная завоюет главный трофей проходящего в Саудовской Аравии Кубка Персидского залива? Сможет ли нападающий «Пахтакора» Аймен Хусейн стать лучшим бомбардиром турнира? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом азиатского футбола со всеми любителями спорта!