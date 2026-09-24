Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока сентября: Кто больше всех достоин?

·43·Спорт
Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока сентября: Кто больше всех достоин?

Поскольку первый месяц осени в испанской Ла Лиге подходит к концу, руководство турнира официально назвало имена 5 финалистов, претендующих на приз лучшему игроку сентября (Плаер оф те Монт). В этот престижный список вошли не только суперзвездные игроки гранд-клубов, но и таланты, устроившие настоящую сенсацию в составе скромных команд. Среди номинантов вингер «Барселоны» Рафинья Диас выделяется своей фантастической результативностью: за 326 минут он забил ровно 7 голов и записал на свой счет 2 результативные передачи.

Главное оружие «Реала» Килиан Мбаппе, отыграв полные 360 минут, присоединился к борьбе с 3 голами, 2 ассистами и 21 выигранным единоборством. Кроме того, новый нападающий «Атлетико Мадрид» Джонатан Дэвид забил 3 гола и отдал 1 ассист всего за 160 минут, установив рекорд эффективности по отношению к проведенному на поле времени. Главными же сюрпризами списка были признаны Серхио Камельо из «Райо Вальекано» (4 гола, 1 ассист, 20 единоборств) и бомбардир «Эльче» Фер Ниньо (4 гола, 20 единоборств).

Итак, гарантируют ли 9 результативных действий Рафиньи ему абсолютную награду месяца, сможет ли Мбаппе привезти награду в Мадрид или же представители скромных клубов оставят фаворитов ни с чем?

«Бенефис Рафиньи, стабильность Мбаппе и суперэффективность Дэвида»: 5 ключевых тезисов номинантов

Самые важные статистические факты из официальной пятерки, объявленной Ла Лигой:

  • Рафинья — абсолютный король голов: лидер «Барселоны» в сентябре записал на свой счет 7 голов и 2 ассиста, приняв непосредственное участие в 9 голах;

  • Максимальные минуты Мбаппе: французская звезда провел на поле 360 минут (4 полных матча), отметившись 3 голами, 2 ассистами и 21 успешным единоборством;

  • Суперэффективность от Джонатана Дэвида: форварду «Атлетико» потребовалось всего 160 минут (одно результативное действие каждые 40 минут) для 3 голов и 1 ассиста;

  • Неожиданный всплеск Камельо: нападающий «Райо Вальекано» Серхио Камельо вытащил скромный клуб наверх с 4 голами и 1 ассистом;

  • Бойцовские качества Фера Ниньо: представитель «Эльче» забил 4 мяча за 242 минуты и преуспел в 20 жестких единоборствах.

Ла Лига — Сентябрь-2026: Сравнение претендентов на приз лучшему игроку месяца

Показатели времени на поле, эффективности и технических параметров кандидатов:

Игрок и его команда

Минуты на поле

Количество голов

Голевые передачи (Ассисты)

Выигранные единоборства

Точность передач

Рафинья Диас («Барселона»)

326 минут

7 голов

2 ассиста

13

81%

Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

360 минут

3 гола

2 ассиста

21

86%

Серхио Камельо («Райо Вальекано»)

279 минут

4 гола

1 ассист

20

86%

Фер Ниньо («Эльче»)

242 минуты

4 гола

0

20

69%

Джонатан Дэвид («Атлетико Мадрид»)

160 минут

3 гола

1 ассист

5

86%

Футбольная экспертиза и анализ: Кто больше всех заслуживает награду Ла Лиги по итогам сентября?

Выводы обозревателей испанского футбола и центров статистического анализа:

  • Космическая форма Рафиньи: будучи одним из капитанов «Барселоны», бразильский вингер в сентябре показал лучшую форму в своей карьере; 7 голов и 2 ассиста за 326 минут — это лучший показатель месяца не только в Ла Лиге, но и во всех топ-5 лигах Европы, и он является главным фаворитом под номером 1 на эту награду;

  • Тяжелый труд Мбаппе на поле: Килиан провел все матчи «Реала» от звонка до звонка, привлекая к себе основное внимание защитников соперника; 21 выигранное единоборство и 86% точности передач доказывают его высочайшую ответственность не только как завершителя атак, но и как созидателя командной игры;

  • Баланс минут и голов Дэвида: Джонатан Дэвид очень быстро адаптировался к системе Симеоне; несмотря на то, что ему уделялось меньше времени в стартовом составе (всего 160 минут), каждый раз выходя на замену или в основе, он совершает действия, решающие исход матча;

  • Героизм лидеров «Райо» и «Эльче»: Серхио Камельо и Фер Ниньо заслуживают похвалы как нападающие клубов со скромными бюджетами, забившие по 4 гола; их бойцовские качества в единоборствах (по 20 у каждого) стали решающим фактором в завоевании очков против гранд-клубов.

Итоги сентября показали, что борьба за индивидуальные награды в Ла Лиге, как и чемпионская гонка, проходит в условиях беспрецедентного накала и конкуренции.

Как вы думаете, по своей игре и статистике в сентябре кто из этих 5 номинантов больше всего достоин звания лучшего игрока Ла Лиги — Рафинья, Мбаппе или скромный Камельо? Оставляйте свои личные мнения и суждения в комментариях и делитесь этим интересным анализом чемпионата Испании со всеми любителями футбола!

Ла ЛигаРафинья ДиасКилиан МбаппеАтлетико Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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