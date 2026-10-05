Откровенное признание: Клопп рассказал, почему остался поражен своими подопечными после счета 0:0

·57·Спорт
Откровенное признание: Клопп рассказал, почему остался поражен своими подопечными после счета 0:0

Главный тренер национальной сборной Германии Юрген Клопп поделился своими мыслями после матча против Греции в Салониках в рамках 4-го тура Лиги наций. Несмотря на то, что встреча завершилась безголевой ничьей (0:0), опытный немецкий специалист не скрывал, что потрясен качеством игры на поле и показанной футболистами динамикой.

Клопп, занявший летом пост рулевого «Бундестим» вместо Юлиана Нагельсманна, под руководством немцев зафиксировал в групповом этапе 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи. Однако главный тренер высоко оценил командный рост, а не сухие цифры.

«Не верил, что мы проведем первый тайм на таком уровне»

Как сообщает официальный сайт УЕФА со ссылкой на телеканал РТЛ, Юрген Клопп эмоционально оценил действия своих подопечных в матче против Греции:

«Я очень доволен, потому что прекрасно знаю, с чего мы начали этот путь. Я действительно поражен своей командой. Это скорее приятное удивление — они превзошли мои ожидания, я вовсе не расстроен!

Честно говоря, я бы раньше не поверил, что мы способны провести первый тайм на столь высоком уровне. Парни показали великолепную игру — продемонстрировали высочайший класс практически во всех компонентах. Не хватило лишь одного: реализации моментов и того, что в завершающей стадии атаки мы не всегда замечали партнеров по команде, находившихся в более выгодных позициях».

Двухнедельное испытание и новый ноябрьский вызов

По словам тренера, последний сбор стал решающим испытательным периодом для формирования нового состава и тактики:

  • Кадровый смотр: В течение двух недель было просмотрено огромное количество кандидатов, и каждый футболист доказал свой потенциал и место в составе в честной конкурентной борьбе;

  • Политика открытых дверей: Клопп особо подчеркнул, что верит в способность команды играть лучше ожидаемого, и двери сборной остаются открытыми для всех достойных кандидатов.

Свой следующий матч в Лиге наций немецкая команда проведет 13 ноября на выезде против сборной Сербии. Ожидается, что этот поединок определит итоговое место проекта Юргена Клоппа в группе.

Юрген КлоппЛига наций 4-й турсборная Германии по футболуСалоники
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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