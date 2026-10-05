Скандал на Азиатских играх: китайский комментатор обвинил представителя Узбекистана

В завершение бескомпромиссного матча за бронзовые медали в рамках мужской футбольной программы Азиатских игр разгорелся крупный скандал. В драматическом поединке за третье место сборная Китая (У-23) в серии пенальти обыграла Узбекистан (У-23) и завоевала призовое место.

Однако страсти, закипевшие на зеленом поле сразу после финального свистка, вызвали серьезные обсуждения среди футбольной общественности двух стран. Известный китайский спортивный комментатор и блогер Дун Лу опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором заявил, что после игры один из представителей сборной Узбекистана якобы совершил физическое нападение на китайского нападающего Чжан Юйнина.

«Он меня придушил»: заявление китайского комментатора

В распространенном Дун Лу видеоролике подробно освещаются детали массового конфликта, возникшего между двумя командами после окончания встречи:

«После матча один из сотрудников узбекской делегации подошел и прямо за горло схватил Чжан Юйнина. Это было уже настоящее перегибание палки! Сначала Чжан собирался резко ответить ему, но, к счастью, осознав ситуацию, в последний момент взял себя в руки. После этого между игроками и тренерскими штабами обеих сторон началась крупная массовая потасовка. Чжан показал свою шею, выражая недовольство окружающим криками “он меня придушил”, и тут же отправился на поиски судьи, чтобы подать жалобу».

Невнимательность арбитра и закулисные протесты

По словам китайского журналиста, нападающий, заявивший о причинении ему вреда, так и не смог добиться справедливости от судейской бригады:

Не тот адрес: Сначала Чжан Юйнин пожаловался другому официальному лицу в судейской форме, однако выяснилось, что это был не главный арбитр;

Реакция главного судьи: Хотя футболист нашел настоящего главного рефери, показал следы на шее и объяснил ситуацию, судья предпочел не вмешиваться во избежание лишней напряженности и проблем на поле, приказав игроку покинуть поле;

Продолжение протеста: Увидев, что со стороны арбитра никаких мер принято не было, китайский игрок продолжил высказывать претензии в адрес представителей сборной Узбекистана.

Дун Лу завершил свое выступление в откровенно провокационном тоне: «Как бы то ни было, победа осталась за нами. А кому и насколько тяжело и больно было — проигравшие знают сами».

Официальное расследование и принятие организационных мер со стороны Олимпийского совета Азии (ОСА) или Дисциплинарного комитета АФК по данной скандальной ситуации пока остаются открытыми.