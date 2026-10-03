Азиатские игры: Узбекистан У-23 проиграл в матче за бронзовую медаль (видео)

Матч за 3-е место по футболу на Азиатских играх, проходящих в Японии, превратился в настоящую драматическую борьбу. Однозначно подопечные Равшана Хайдарова — молодежная сборная Узбекистана У-23 — вышли на поле против Китая за бронзовые медали.

Напряженное и богатое на голы основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти, определившей победителя, удача улыбнулась китайским футболистам — 3:4.

Камбек на последних минутах и серия пенальти

Встреча началась с активности соперника:

На 13-й минуте игрок сборной Китая Хету открыл счет — 1:0.

На 43-й минуте наш соотечественник Бахромов восстановил равновесие, обеспечив ничью перед перерывом — 1:1.

В начале второго тайма, на 53-й минуте , Юдун снова вывел китайцев вперед — 2:1.

Когда основное время матча подходило к концу, на 90-й минуте вышедший на замену Шодибоев совершил героический поступок и сравнял счет — 2:2.

Однако в превратившейся в битву нервов серии пенальти сборная Китая У-23 оказалась сильнее со счетом 4:3 и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр. Молодежная же сборная Узбекистана завершила соревнование на 4-м месте.

Азиатские игры. Протокол матча за 3-е место

Китай У-23 — Узбекистан У-23 2:2 (сер. пен. — 4:3)

Голы: Хету (13), Юдун (53) — Бахромов (43), Шодибоев (90).