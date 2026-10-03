Азиатские игры: Узбекистан У-23 проиграл в матче за бронзовую медаль (видео)
Матч за 3-е место по футболу на Азиатских играх, проходящих в Японии, превратился в настоящую драматическую борьбу. Однозначно подопечные Равшана Хайдарова — молодежная сборная Узбекистана У-23 — вышли на поле против Китая за бронзовые медали.
Напряженное и богатое на голы основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти, определившей победителя, удача улыбнулась китайским футболистам — 3:4.
Камбек на последних минутах и серия пенальти
Встреча началась с активности соперника:
На 13-й минуте игрок сборной Китая Хету открыл счет — 1:0.
На 43-й минуте наш соотечественник Бахромов восстановил равновесие, обеспечив ничью перед перерывом — 1:1.
В начале второго тайма, на 53-й минуте, Юдун снова вывел китайцев вперед — 2:1.
Когда основное время матча подходило к концу, на 90-й минуте вышедший на замену Шодибоев совершил героический поступок и сравнял счет — 2:2.
Однако в превратившейся в битву нервов серии пенальти сборная Китая У-23 оказалась сильнее со счетом 4:3 и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр. Молодежная же сборная Узбекистана завершила соревнование на 4-м месте.
Азиатские игры. Протокол матча за 3-е место
Китай У-23 — Узбекистан У-23 2:2 (сер. пен. — 4:3)
Голы: Хету (13), Юдун (53) — Бахромов (43), Шодибоев (90).
Состав Узбекистана У-23: 21. Муратбаев, 2. Хамидов, 3. Муртазоев, 4. Ризакулов, 7. Бахромов, 10. Уринбоев (капитан), 11. Джумаев, 13. Тулкунбеков, 14. Файзуллаев, 17. Абдурахмонов, 19. Каримов.
Запасные: Муркаев, Хушвақтов, Хайруллаев, Саидов, Рустамов, Абдуназаров, Реимов, Урмонжонов, Абдуллаев, Ибраимов, Шодибоев.
Комментарии 0
…