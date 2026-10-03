Азиатские игры: Узбекистан У-23 проиграл в матче за бронзовую медаль (видео)

·57·Спорт
Азиатские игры: Узбекистан У-23 проиграл в матче за бронзовую медаль (видео)

Матч за 3-е место по футболу на Азиатских играх, проходящих в Японии, превратился в настоящую драматическую борьбу. Однозначно подопечные Равшана Хайдарова — молодежная сборная Узбекистана У-23 — вышли на поле против Китая за бронзовые медали.

Напряженное и богатое на голы основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти, определившей победителя, удача улыбнулась китайским футболистам — 3:4.

Камбек на последних минутах и серия пенальти

Встреча началась с активности соперника:

  • На 13-й минуте игрок сборной Китая Хету открыл счет — 1:0.

  • На 43-й минуте наш соотечественник Бахромов восстановил равновесие, обеспечив ничью перед перерывом — 1:1.

  • В начале второго тайма, на 53-й минуте, Юдун снова вывел китайцев вперед — 2:1.

  • Когда основное время матча подходило к концу, на 90-й минуте вышедший на замену Шодибоев совершил героический поступок и сравнял счет — 2:2.

Однако в превратившейся в битву нервов серии пенальти сборная Китая У-23 оказалась сильнее со счетом 4:3 и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр. Молодежная же сборная Узбекистана завершила соревнование на 4-м месте.

Азиатские игры. Протокол матча за 3-е место

Китай У-23 — Узбекистан У-23 2:2 (сер. пен. — 4:3)

Голы: Хету (13), Юдун (53) — Бахромов (43), Шодибоев (90).

  • Состав Узбекистана У-23: 21. Муратбаев, 2. Хамидов, 3. Муртазоев, 4. Ризакулов, 7. Бахромов, 10. Уринбоев (капитан), 11. Джумаев, 13. Тулкунбеков, 14. Файзуллаев, 17. Абдурахмонов, 19. Каримов.

  • Запасные: Муркаев, Хушвақтов, Хайруллаев, Саидов, Рустамов, Абдуназаров, Реимов, Урмонжонов, Абдуллаев, Ибраимов, Шодибоев.

Азиатские игрыУзбекистан U-23Равшан ХайдаровКитай U-23
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекистан сыграет против Японии в полуфиναле: Бескомпромиссная сильная четверка...Узбекистан сыграет против Японии в полуфиναле: Бескомпромиссная сильная четверка...27 сентября 18:41Озбекистан У-23 разгромил Саудовскую Аравию и вышел в полуфиналОзбекистан У-23 разгромил Саудовскую Аравию и вышел в полуфинал25 сентября 12:01Обыдный полуфинал: Узбекистан У-23 проиграл Японии в серии пенальти (8:9)Обыдный полуфинал: Узбекистан У-23 проиграл Японии в серии пенальти (8:9)30 сентября 18:29Полуфинал Азиатских игр: Узбекистан обыгрывает Японию благодаря быстрому голу (видео)Полуфинал Азиатских игр: Узбекистан обыгрывает Японию благодаря быстрому голу (видео)30 сентября 15:55Равшан Хайдаров высказался откровенно после разгрома Саудовской Аравии со счетом 3:0Равшан Хайдаров высказался откровенно после разгрома Саудовской Аравии со счетом 3:025 сентября 17:35Равшан Хайдаров сделал заявление перед Азиатскими играми — первый соперник и секреты адаптацииРавшан Хайдаров сделал заявление перед Азиатскими играми — первый соперник и секреты адаптации14 сентября 17:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове