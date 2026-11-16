В Омане в честь Мирзиёева дали 21 залп из пушек: как Султан встретил его?

Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Султанат Оман продолжился торжественной церемонией. Во дворце «Аль-Алам» в городе Маскат в честь главы нашего государства была организована официальная церемония встречи на высшем уровне. В ходе неё был произведен 21 артиллерийский залп, конный почетный караул сопровождал автомобили глав государств, прозвучал гимн Узбекистана.

В церемонии лично принял участие Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, который встретил Шавката Мирзиёева во дворце. После торжественного мероприятия начались переговоры глав двух государств на высшем уровне.

Торжественная церемония встречи во дворце «Аль-Алам»

Когда автомобиль, в котором находились Президент Узбекистана и Султан Омана, приблизился к внешней площади дворца, их сопровождали конный почетный караул и военный оркестр.

В честь высокого гостя был произведен торжественный артиллерийский салют из 21 залпа. Это считается одним из высших знаков воинского почета, применяемых в протоколе государственных визитов.