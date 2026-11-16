В Омане в честь Мирзиёева дали 21 залп из пушек: как Султан встретил его?
Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Султанат Оман продолжился торжественной церемонией. Во дворце «Аль-Алам» в городе Маскат в честь главы нашего государства была организована официальная церемония встречи на высшем уровне. В ходе неё был произведен 21 артиллерийский залп, конный почетный караул сопровождал автомобили глав государств, прозвучал гимн Узбекистана.
В церемонии лично принял участие Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, который встретил Шавката Мирзиёева во дворце. После торжественного мероприятия начались переговоры глав двух государств на высшем уровне.
Торжественная церемония встречи во дворце «Аль-Алам»
Когда автомобиль, в котором находились Президент Узбекистана и Султан Омана, приблизился к внешней площади дворца, их сопровождали конный почетный караул и военный оркестр.
В честь высокого гостя был произведен торжественный артиллерийский салют из 21 залпа. Это считается одним из высших знаков воинского почета, применяемых в протоколе государственных визитов.
Перед дворцом выстроился почетный караул. Оркестр Королевской гвардии Омана исполнил приветственную мелодию, а трубачи сыграли торжественные фанфары.
Затем Султан Хайсам бен Тарик пригласил Президента Узбекистана на почетный подиум. В ходе церемонии прозвучал Государственный гимн Республики Узбекистан.
Главы двух государств поприветствовали членов делегаций
В ходе официальной церемонии Шавкат Мирзиёев и Хайсам бен Тарик поприветствовали членов делегаций двух стран.
Со стороны Узбекистана в визите принимают участие советник Президента Музаффар Камилов, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, министр энергетики Шерзод Ходжаев, министр транспорта Илхом Махкамов, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов, министр культуры Озодбек Назарбеков и другие официальные лица.
Торжественная церемония встречи стала важным дипломатическим выражением дружественных отношений и взаимного уважения между двумя странами.
Что будет обсуждаться на переговорах на высшем уровне?
После завершения церемонии во дворце «Аль-Алам» начались переговоры лидеров Узбекистана и Омана на высшем уровне.
В программу визита вошли переговоры, направленные на дальнейшее развитие двусторонних отношений, расширение торгово-экономических связей, укрепление сотрудничества в сферах инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма и культурно-гуманитарной области.
Также в рамках визита запланировано проведение ряда мероприятий с участием руководителей крупных компаний и представителей деловых кругов. По итогам переговоров ожидается принятие двусторонних документов и соглашений.
Новый этап в узбекско-оманских отношениях
Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Омане 16–17 ноября. Этот визит имеет важное значение с точки зрения активизации политического диалога и расширения практического сотрудничества в новых направлениях между двумя странами.
Узбекистан, как важный экономический партнер в Центральной Азии, заинтересован в развитии торговых и инвестиционных связей с Оманом. Оман же, благодаря своему стратегическому расположению в Персидском заливе, морским портам и возможностям международной торговли, считается одним из перспективных партнеров для Узбекистана.
Поэтому переговоры в Маскате могут послужить не только укреплению дипломатических отношений, но и открытию новых возможностей для предпринимателей обеих стран.
Торжественная церемония во дворце «Аль-Алам» с 21 артиллерийским залпом стала символическим началом государственного визита. Теперь основное внимание сосредоточено на результатах переговоров, подписываемых документах и их практической отдаче для узбекско-оманского сотрудничества.
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