Новый мировой рейтинг узбекских таэквондистов: кто вошел в десятку лучших?

Всемирная федерация таэквондо (ВТ) по традиции опубликовала мировой рейтинг за ноябрь, сформированный по итогам октября. Согласно ему, ряд талантливых представителей национальной сборной Узбекистана прочно закрепились в топ-50. Это свидетельствует об активности наших спортсменов на международной арене и их высоких результатах.

Лидеры среди мужчин

В мужской категории узбекские таэквондисты показали высокие результаты в ряде весовых категорий.

Весовая категория до 80 кг: Жасурбек Джайсунов занял 4-е место в мировом рейтинге, показав лучший результат в нашей сборной (108,27 очка).

Весовая категория до 68 кг: Нажмиддин Касимходжиев поднялся на 6-е место в своей весовой категории (57,60 очка). Также в этой категории в топ-50 вошли Омадбек Отабеков (35-е место), Диёрбек Тухлибаев (38-е место) и Шохжахон Ахмедов (43-е место).

Весовая категория до 87 кг: Ёдгорбек Журабаев занял 7-е место (34,00 очка), а Шохжахон Каримбаев — 23-е место (14,64 очка).

Весовая категория свыше 87 кг: Марат Мавлонов поднялся в рейтинге на 10-е место (53,47 очка).

Другие весовые категории: В весе до 54 кг высокие позиции занимают Жахонгир Худойбердиев (14-е место) и Ёсинбек Одилов (26-е место), в весе до 63 кг — Назарали Назаров (15-е место) и Асадбек Соаталиев (31-е место), а в весе до 74 кг — Мироншохмирзо Музаффаров (12-е место) и Ахаджон Мухтаров (47-е место).

Весовая категория Спортсмен и место Рейтинговые очки 54 кг Жахонгир Худойбердиев (14) 29,68 63 кг Назарали Назаров (15) 22,08 68 кг Нажмиддин Касимходжиев (6) 57,60 74 кг Мироншохмирзо Музаффаров (12) 29,51 80 кг Жасурбек Джайсунов (4) 108,27 87 кг Ёдгорбек Журабаев (7) 34,00 +87 кг Марат Мавлонов (10) 53,47

Успехи среди женщин

Наши таэквондистки не отстают от мужчин и также заняли высокие позиции в мировом рейтинге.