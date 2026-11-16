Шавкат Мирзиёев лично встречен Султаном Омана: самолет сопровождали истребители (видео)

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Шавкат Мирзиёев лично встречен Султаном Омана: самолет сопровождали истребители (видео)

Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Султанат Оман начался в торжественной обстановке. Тот факт, что в международном аэропорту Маската главу государства лично встречал Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид, а самолет вошел в воздушное пространство страны в сопровождении истребителей Военно-воздушных сил Омана, продемонстрировал особое внимание к визиту.

В честь главы государства был выстроен почетный караул. Лидеры двух стран поприветствовали членов официальных делегаций и осмотрели строй воинов. После этого они провели краткую беседу в аэропорту и вместе направились во дворец «Аль-Алам».

Шавкат Мирзиёев лично встречен Султаном Омана: самолет сопровождали истребители (видео)

Как в Омане встретили Президента Узбекистана?

Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида 16–17 ноября 2026 года находится в этой стране с государственным визитом.

Самолет главы нашего государства при входе в воздушное пространство Омана сопровождали истребители Военно-воздушных сил султаната. Это стало частью торжественной протокольной церемонии, организованной по случаю государственного визита.

В аэропорту Маската Президента Шавката Мирзиёева встретили Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид и высокопоставленные официальные лица султаната.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Лидеры поприветствовали представителей официальных делегаций и прошли перед почетным караулом.

После краткой беседы, состоявшейся в Султанском терминале аэропорта, главы двух государств вместе направились во дворец «Аль-Алам».

Шавкат Мирзиёев лично встречен Султаном Омана: самолет сопровождали истребители (видео)

Какова основная цель государственного визита?

По информации пресс-службы Президента, программа визита включает переговоры на высшем уровне, встречи с руководителями крупных компаний и другие совместные мероприятия.

На переговорах особое внимание будет уделено вопросам вывода отношений между Узбекистаном и Оманом на новый уровень, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления инвестиционных связей.

Также запланировано развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства, культурно-гуманитарных связей и туризма.

По итогам визита ожидается принятие ряда двусторонних документов и соглашений.

Шавкат Мирзиёев лично встречен Султаном Омана: самолет сопровождали истребители (видео)

Новые возможности в отношениях Узбекистана и Омана

Султанат Оман является для Узбекистана одним из важных партнеров в регионе Персидского залива. Государственный визит может создать возможности не только для активизации политического диалога между двумя странами, но и для расширения связей между деловыми кругами.

В частности, развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства и туризма имеет практическое значение для обеих стран.

Теперь в центре внимания будут результаты переговоров в Маскате и достигнутые договоренности в ходе запланированных встреч. Ожидается, что основные итоги государственного визита найдут отражение в двусторонних документах и решениях, принимаемых по вопросам сотрудничества.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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