В Ташкенте вместо одного старого дома могут предоставить две квартиры в «Новом Ташкенте»

В Ташкенте появилась новая возможность для владельцев жилья, попавшего под программу реновации. Теперь в некоторых случаях вместо старой квартиры могут предложить не одну, а две отдельные квартиры в «Новом Ташкенте». Например, для владельца жилья площадью 70 квадратных метров может быть рассмотрен вариант предоставления двух квартир площадью 45 и 60 квадратных метров с общей площадью до 105 квадратных метров. Однако это не означает, что каждому собственнику автоматически будут выдаваться два жилья.

Новый механизм предусмотрен указом Президента от 10 ноября 2026 года № УП–243. Он предлагается как один из альтернативных способов компенсации собственникам в процессе реновации.

Какие варианты могут быть предложены владельцу жилья площадью 70 квадратных метров?

Как сообщили в хокимияте города Ташкента, для собственников в районах, где реализуются проекты реновации с участием АО «Toshkent Invest Company», предусмотрена возможность выделения квартир в домах, строящихся в «Новом Ташкенте».

Основной аспект предложения заключается в том, что площадь новой квартиры может быть равна площади нынешнего жилья собственника или составлять до 150 процентов от нее.

Например, если текущая квартира имеет площадь 50 квадратных метров, ее владельцу может быть предложено жилье площадью до 75 квадратных метров в «Новом Ташкенте».

Еще один интересный вариант — возможность получения двух отдельных квартир вместо одной. Например:

Площадь старой квартиры — 70 квадратных метров.

Общая площадь новых квартир — до 105 квадратных метров.

Первая квартира — 45 квадратных метров.

Вторая квартира — 60 квадратных метров.

Такое решение может быть особенно удобным для больших семей или собственников, желающих выделить отдельное жилье своим детям.

Что означает 150-процентная компенсация?

Здесь есть важный нюанс: основным критерием компенсации в указе Президента являются не только квадратные метры, но и оценочная стоимость старой недвижимости.

Согласно пункту 10 документа, за объекты недвижимости, принадлежащие физическим и юридическим лицам в районах, где в Ташкенте реализуются проекты реновации с участием АО «Toshkent Invest Company», разрешено предоставлять компенсацию в виде квартир в домах, построенных в «Новом Ташкенте», в размере до 1,5-кратной оценочной стоимости имущества.

Следовательно, показатель в 150 процентов нельзя механически применять к площади старого дома в каждом случае. Примеры, приведенные хокимиятом по квадратным метрам, показывают вероятные варианты, а окончательное предложение будет формироваться с учетом оценки имущества и других условий.

Всем ли будут давать по две квартиры?

Нет. Это один из самых важных моментов.

Хокимият подчеркивает, что примеры вроде предоставления двух квартир площадью 45 и 60 квадратных метров вместо 70-метрового дома не являются строго гарантированными условиями. Ситуация каждого собственника будет рассматриваться индивидуально.

При этом могут учитываться следующие аспекты:

характеристики и оценочная стоимость имеющейся недвижимости;

потребность собственника в жилье;

количество и площадь предлагаемых квартир;

другие условия компенсации.

К процессу разработки предложений будут привлекаться независимые организации. Площадь, количество квартир и другие условия будут согласовываться с собственниками.

Какие еще возможности открываются для собственников?

Новый механизм может расширить альтернативные варианты решения жилищного вопроса в рамках реновации.

Например, если для одних семей предпочтительнее получить одну квартиру побольше, другие могут предпочесть владение двумя отдельными квартирами. А кто-то, возможно, захочет остаться в районе, где проживал ранее.

Поэтому при определении условий компенсации важно учитывать потребности собственников.

Как сообщает хокимият, основными принципами в процессе реновации остаются защита прав собственников, обеспечение прозрачности и взаимное согласование условий компенсации.

Что нужно знать владельцам старых домов?

Новый порядок не применяется ко всем старым домам в Ташкенте или к каждой квартире, попадающей под реновацию, в равной степени. Данная возможность в указе Президента относится к объектам недвижимости в районах, где реализуются проекты реновации с участием АО «Toshkent Invest Company».

Поэтому самый важный вопрос для собственников — точно знать стоимость предлагаемой компенсации, местоположение нового дома, площадь и количество квартир, а также согласовать все условия.

Подводя итог, возможность получения двух новых квартир в «Новом Ташкенте» вместо одной старой является одним из новых альтернативных решений в процессе реновации. Однако не стоит воспринимать это как обещание или гарантию для всех. Судьба, имущество и потребности каждой семьи должны рассматриваться индивидуально, и, самое главное, условия компенсации должны быть согласованы с собственником.