Официально анонсирован UFC 337: в 2027 году в Орландо пройдет исторический турнир

UFC официально подтвердил еще одну важную дату в календаре 2027 года. Самый престижный ММА-промоушен мира в феврале вернется в Орландо. Предстоящее соревнование будет не просто турниром серии Фигхт Нигхт, а номерным турниром UFC 337. Самое интересное, что организация пока не раскрыла имена бойцов, которые выйдут в октагон.

Когда и где пройдет UFC 337?

Турнир UFC 337 состоится в субботу, 20 февраля 2027 года, на арене Kia Кентер в городе Орландо, штат Флорида, США.

Об этом промоушен объявил во время трансляции турнира UFC 334. Таким образом, UFC возвращается в Орландо после нескольких лет перерыва. Этот город примет турнир UFC в пятый раз в истории организации.

Примечательно, что это будет первый номерной турнир UFC, проводимый в Орландо. Все четыре предыдущих соревнования также проходили на арене, известной сейчас как Kia Кентер, а в то время — как комплекс Амвай Кентер.