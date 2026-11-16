Официально анонсирован UFC 337: в 2027 году в Орландо пройдет исторический турнир
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- Организация UFC официально подтвердила проведение турнира UFC 337, который состоится 20 февраля 2027 года на арене Kia Кентер в Орландо.
- Этот город впервые примет номерной турнир UFC.
- На данный момент список бойцов и поединков для турнира не объявлен.
- Ожидается, что организация будет постепенно представлять кард турнира в ближайшее время.
UFC официально подтвердил еще одну важную дату в календаре 2027 года. Самый престижный ММА-промоушен мира в феврале вернется в Орландо. Предстоящее соревнование будет не просто турниром серии Фигхт Нигхт, а номерным турниром UFC 337. Самое интересное, что организация пока не раскрыла имена бойцов, которые выйдут в октагон.
Когда и где пройдет UFC 337?
Турнир UFC 337 состоится в субботу, 20 февраля 2027 года, на арене Kia Кентер в городе Орландо, штат Флорида, США.
Об этом промоушен объявил во время трансляции турнира UFC 334. Таким образом, UFC возвращается в Орландо после нескольких лет перерыва. Этот город примет турнир UFC в пятый раз в истории организации.
Примечательно, что это будет первый номерной турнир UFC, проводимый в Орландо. Все четыре предыдущих соревнования также проходили на арене, известной сейчас как Kia Кентер, а в то время — как комплекс Амвай Кентер.
Кто уже заявлен в кард турнира?
На данный момент список боев турнира UFC 337 не объявлен. Нет официальной информации о главном бое, поединках за чемпионские пояса и других участниках турнира.
Поэтому пока не стоит воспринимать сообщения об определенных спортсменах или потенциальных соперниках как подтвержденную информацию. Ожидается, что UFC в ближайшее время будет постепенно представлять кард турнира.
Главная интрига для болельщиков заключается в том, какими боями будет наполнен первый номерной турнир в Орландо и каких звезд организация выберет для центрального поединка вечера?
Как UFC начнет 2027 год?
Календарь UFC на начало 2027 года становится все более ясным. Среди номерных турниров первым в году станет UFC 336, который пройдет 30 января на арене Скотиабанк Арена в Торонто, Канада.
На этом турнире запланированы два чемпионских поединка: чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван будет защищать свой пояс в бою против Манеля Капе. Также за временный чемпионский пояс в полусреднем весе в октагоне сойдутся Карлос Пратес и Майкл Моралес.
После этого в феврале UFC проведет соревнования в Сиднее (Австралия) и Кливленде (США). А 20 февраля настанет очередь турнира UFC 337.
Таким образом, ожидается, что первые месяцы 2027 года пройдут очень насыщенно для поклонников ММА. А номерные турниры в Торонто и Орландо могут войти в число самых обсуждаемых спортивных событий нового года.
Теперь все внимание приковано к карду UFC 337. Кто будет драться на историческом турнире в Орландо и каким будет главный бой вечера — пока остается секретом.
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