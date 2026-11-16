Теперь можно формировать трудовой стаж и для неработающих родителей и супругов

В Узбекистане с 1 января 2027 года граждане, имеющие официальный доход, смогут формировать трудовой стаж для своих близких, чтобы обеспечить им получение пенсии в будущем. Для этого будет создана возможность добровольной уплаты социального налога каждый месяц от имени неработающих родителей, супруга (супруги), детей или других членов семьи.

Самое главное, благодаря этому порядку члены семьи, которые не могут накопить трудовой стаж из-за отсутствия официальной работы, смогут получить стаж, необходимый для пенсии. Например, если взять минимальный размер оплаты труда в 1 миллион 360 тысяч сумов, то ежемесячный платеж составит 163 тысячи 200 сумов, а платеж за 12 месяцев — 1 миллион 958 тысяч 400 сумов.

Новый порядок установлен постановлением Президента от 28 сентября 2026 года № ПП–355.

Кто может платить социальный налог за своих близких?

Согласно постановлению, с 1 января 2027 года лицам, имеющим официальный доход, предоставляется право добровольно ежемесячно уплачивать социальный налог для формирования трудового стажа неработающих членов семьи.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда, воспользовавшись этой возможностью, можно производить выплаты за следующих близких:

неработающих отца и мать;

супруга (супругу), не имеющего официального места работы;

неработающих детей;

других членов семьи.

Таким образом, если один человек в семье официально работает и получает доход, он может, помимо своей трудовой деятельности, помочь своим неработающим близким накопить стаж, необходимый для получения пенсии в будущем.

Это важная возможность, особенно для людей, которые долгие годы были заняты воспитанием детей или ведением домашнего хозяйства, а также для тех, кто по разным причинам не занимался официальной трудовой деятельностью.

Сколько нужно платить за один год трудового стажа?

Согласно новому порядку, размер социального налога установлен в размере 12 процентов от минимального размера оплаты труда.

Расчет производится следующим образом:

Показатель Размер МРОТ (для примера) 1 360 000 сумов Ежемесячный социальный налог — 12 процентов 163 200 сумов Общий платеж за 12 месяцев 1 958 400 сумов Формируемый трудовой стаж 1 год

То есть, в приведенном примере, если за одного члена семьи в течение 12 месяцев ежемесячно уплачивается социальный налог в размере 163 тысяч 200 сумов, ему формируется один год трудового стажа.

Здесь есть важный нюанс: МРОТ в размере 1 миллиона 360 тысяч сумов является условным показателем, взятым для расчета. Сумма, уплачиваемая на практике, будет зависеть от минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующий период. Если этот размер изменится, изменится и сумма социального налога.

Что получит член семьи при уплате за 12 месяцев?

В пенсионной системе трудовой стаж имеет важное значение. Потому что при назначении пенсии по возрасту учитывается не только возраст гражданина, но и его трудовой стаж.

Поэтому нехватка стажа для людей, которые официально не работали, может создать проблему в вопросе получения пенсии в будущем.

А новый механизм позволяет человеку, имеющему официальный доход в семье, формировать трудовой стаж своих близких путем уплаты за них социального налога.

Например, супруг может ежемесячно платить социальный налог за жену, которая долгие годы официально не работала. Точно так же ребенок может воспользоваться этой возможностью для своих неработающих родителей.

Однако формирование трудового стажа само по себе не означает автоматического назначения пенсии в определенном размере. Право на получение пенсии и ее размер зависят от других требований, установленных действующим законодательством, включая возраст и необходимый трудовой стаж.

Когда вступит в силу новый порядок?

В постановлении Президента № ПП–355 установлено внедрение этой возможности с 1 января 2027 года.

Также постановлением предусмотрены и другие новшества в пенсионной системе. В частности, через онлайн-сервис «Моя пенсия» граждане смогут получать информацию о своей трудовой деятельности, периодах обучения на дневной форме высшего образования и прохождения военной службы. Также будет создана возможность предварительного уведомления граждан, которым до пенсионного возраста остался один год.

С 1 января 2027 года Пенсионным фондом также будет отменена практика приема документов и сведений в бумажном виде.

О будущей пенсии членов семьи можно позаботиться уже сегодня

Значение нового порядка не ограничивается только возможностью уплаты социального налога. Он позволяет человеку, официально работающему в семье, позаботиться о будущей социальной защите своих близких, которые не могут накопить трудовой стаж.

Это может стать важным нововведением, особенно для людей, посвятивших всю свою жизнь воспитанию детей, трудившихся на благо семьи или по разным причинам не работавших официально.

Ведь труд человека на благо своей семьи зачастую не отражается в официальном трудовом стаже. А этот механизм, внедряемый с 2027 года, позволит, оказывая финансовую поддержку близким, внести вклад и в их будущее пенсионное обеспечение.