Мареска ответил на острые вопросы после победы над «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити», разгромивший на выезде «Ливерпуль» со счетом 3:0 в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги, Энцо Мареска поделился своими выводами после матча. В интервью изданию Sky Sports итальянский специалист проанализировал встречу, прошедшую в двух разных темпах, а также затронул тему того, как скандальное финансовое давление вокруг клуба влияет на психологию команды.

Наставник «горожан» не скрывал, что внесенные после трудностей в первом тайме тактические изменения стали главным ключом к победе.

«В первом тайме было тяжело»: как Мареска изменил ход игры?

Говоря о важных аспектах матча, тренер оценил качество игры своей команды следующим образом:

Первоначальные трудности: «Это была очень тяжелая борьба. В первом тайме нам пришлось несладко. Несмотря на то, что мяч был под нашим контролем, мы не смогли эффективно завершать атаки и допускали ошибки на начальном этапе», — сказал Мареска;

Эффект изменений в перерыве: «Перед началом второго тайме мы внесли кое-какие важные коррективы, после чего наша игра заметно улучшилась. Наши футболисты взвинтили темп и полностью взяли ситуацию под контроль».

Давление вне поля и сплоченность клуба

Отвечая на вопрос журналистов о финансовых нарушениях клуба и возможных санкциях, тренер дал дипломатичный и мотивирующий команду ответ:

«Может быть, да, а может, и нет»: «Могут ли околофутбольные обстоятельства повлиять на команду? Возможно, да, а может быть, и нет. Я не могу сказать это наверняка», — подчеркнул он;

Единение под давлением: «Но одно можно сказать точно: подобные тяжелые ситуации способны еще больше сблизить и сплотить команду и болельщиков. Надеюсь, мы вместе отпразднуем и будущие победы. Мы сосредоточили все свое внимание исключительно на этой цели».

Эта крупная победа на «Энфилде» наглядно продемонстрировала, что команда Энцо Марески, несмотря на любое внешнее давление, действует на поле исключительно с чемпионским настроем.