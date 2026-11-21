«Манчестер Сити» на своем поле избежал поражения в матче против «Фулхэма». Подопечные Энцо Марески добились ничьей в непростом поединке. Абдукодир Хусанов, у которого, как сообщалось, была травма, отыграл весь матч и получил от портала Китй Кстра оценку 6,5.

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска перед матчем заявлял, что узбекский защитник получил травму и его участие в игре под вопросом. Несмотря на это, Хусанов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Портал Китй Кстра, освещающий деятельность «горожан», оценил действия футболистов в матче, поставив Хусанову 6,5 балла. Хотя издание отметило некоторые ошибки узбекского футболиста в обороне, оно также особо выделило его скорость и точные передачи.

Игра Хусанова: отмечены скорость и точные пасы

Как пишет издание Китй Кстра, Хусанов действовал на правом фланге обороны. В эпизоде против нападающего соперника Муниса он столкнулся с проблемой концентрации. Мунис сумел обыграть его и создать опасный голевой момент.

Однако, за исключением этого эпизода, узбекский футболист действовал в защите довольно уверенно. Его скорость помогала товарищам по команде, а также он отдавал точные передачи на разные дистанции, которые могли вывести нападающих на опасные позиции у ворот соперника.

В итоге действия Хусанова были оценены в 6,5 балла по 10-балльной системе.

Как оценили футболистов «Манчестер Сити»?

Портал Китй Кстра оценил действия футболистов «Манчестер Сити», вышедших на поле в этом матче, следующим образом:

Футболист Оценка Джанлуиджи Доннарумма 6,5 Абдукодир Хусанов 6,5 Рубен Диаш 6,5 Марк Гехи 6 Нико О'Райли 6,5 Аюб Буадди 6 Эллиот Андерсон 7 Илиман Ндиайе 5,5 Фил Фоден 6 Жереми Доку 6 Эрлинг Холанд 4 Райан Шерки 6 Йошко Гвардиол 6 Аллан 6

Андерсон — лучший, Холанд — получил самую низкую оценку

По версии портала, самая высокая оценка в составе команды была дана Эллиоту Андерсону. Он стал лучшим игроком матча с 7 баллами.

Хотя Андерсон не смог полностью проявить себя в первом тайме, после перерыва он сыграл важную роль в попытках «Сити» изменить ход игры. Его гол помог сравнять счет.

Самая низкая оценка досталась Эрлингу Холанду. Норвежский нападающий получил лишь 4 балла. Китй Кстра раскритиковал его за то, что он не смог воспользоваться моментом, который мог привести к ничьей, а также за упущенный ряд удобных возможностей. Издание также упомянуло эпизод, когда его гол был отменен.

Трудный матч для подопечных Марески

Судя по оценкам Китй Кстра, ряд футболистов «Манчестер Сити» не смогли показать ожидаемого уровня игры в первом тайме. После перерыва команда активизировалась и пыталась изменить счет.

Для Хусанова этот матч стал значимым тем, что он получил полную игровую практику, несмотря на сомнения, связанные с травмой. Хотя узбекский защитник допустил некоторые недочеты, он старался помочь своей команде скоростью и передачами.