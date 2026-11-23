«Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов против «Наполи» главный тренер Энцо Мареска рассказал о травмах в команде, выборе состава и позиции Абдукодира Хусанова. Итальянский специалист также открыто заявил, на какой позиции узбекистанский защитник играет лучше всего.

«Манчестер Сити» в ночь с 24 на 25 ноября примет итальянский клуб «Наполи» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Перед встречей, которая начнется в 01:00 по ташкентскому времени, главный тренер «горожан» Энцо Мареска поделился мнением о текущем состоянии команды и изменениях в составе.

Для «горожан» этот матч особенно важен. До международной паузы команда потерпела три поражения подряд в Английской Премьер-лиге, а затем поделила очки с «Фулхэмом» на своем поле. В результате подопечные Марески не могут прервать серию без побед во внутреннем чемпионате.

Нунеш вернулся в строй, а Семеньо пропустит игру

По словам Марески, Матеуш Нунеш вернулся в распоряжение команды. Единственный футболист, который пока остается вне состава — Антуан Семеньо.

Однако тренер подчеркнул необходимость оценки физического состояния и других игроков. По его словам, из-за плотности матчей и нагрузок в течение сезона окончательные решения по некоторым футболистам будут приняты после тренировок.

«Травмы игроков — это обычное дело, если учитывать количество матчей у нас. Поэтому иногда я провожу ротацию. Мы должны думать не о коротких спринтах, а о марафонах, то есть о 65 играх за сезон».

Мареска не скрывал, что хочет выходить на каждый матч с сильнейшим составом. Но, учитывая весь сезон, он отметил важность правильного распределения сил футболистов и их оптимального использования.

Мареска сказал, на какой позиции Хусанов сильнее

На пресс-конференции был задан вопрос и о задачах Абдукодира Хусанова на поле. В отсутствие Матеуша Нунеша узбекистанский защитник также действовал на позиции правого защитника.

Мареска отметил, что на этой позиции может играть и Рико Льюис. По этой причине в первых матчах на этом фланге использовался Льюис, а позже — Хусанов, который также может действовать на правой бровке.

Однако тренер дал четкий ответ на вопрос об основной позиции узбекистанского футболиста.

«Если вы спросите меня: “Абдукодир лучше как фланговый защитник или как центральный?”, я, несомненно, отвечу, что он великолепен как центральный защитник. Но это зависит от игры и от того, какие футболисты есть в нашем распоряжении».

Это заявление стало важным сигналом о роли Хусанова в команде. Мареска высоко оценивает его потенциал в центре обороны, но подчеркнул, что при необходимости может использовать его и на правом фланге.

«То, что мы не можем победить в четырех матчах — это позорная ситуация»

Результаты «Манчестер Сити» в Английской Премьер-лиге не удовлетворяют Мареску. Тренер открыто признал, что команда не может победить в четырех матчах подряд.

«Мы всегда стремимся побеждать в играх, независимо от уровня соперника. Конечно, то, что мы не смогли выиграть в четырех матчах Премьер-лиги подряд — это позорная ситуация».

В то же время итальянский специалист положительно оценил ситуацию в Лиге чемпионов. «Сити», выиграв три из первых четырех матчей, занимает седьмое место в турнирной таблице.

Основная цель «Сити» — попасть в восьмерку сильнейших

Мареска хочет продолжить успешные результаты в Лиге чемпионов, одержав победу над «Наполи». Он подчеркнул, что для команды важно не просто выйти в следующий этап, но и завершить общий этап в восьмерке сильнейших.

Согласно действующему формату, команды, занявшие первые восемь мест на общем этапе, напрямую выходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, должны будут провести еще два матча в стадии плей-офф.

«В первую очередь, важно выйти в следующий этап. Во-вторых, если мы не попадем в восьмерку лучших, нам придется провести еще два матча. Учитывая количество предстоящих встреч, всегда важно сократить их число. Поэтому наша цель — по возможности занять место в первой восьмерке», — сказал Мареска.

Таким образом, встреча против «Наполи» станет для «Манчестер Сити» не только очередными тремя очками, но и важным шагом к цели прямого выхода в 1/8 финала. Выход Хусанова в основном составе и то, на какой позиции он будет действовать, также будут в центре внимания узбекистанских болельщиков.