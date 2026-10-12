Кто останется в команде, если «Манчестер Сити» будет отправлен в низший дивизион?

·139·Спорт
Кто останется в команде, если «Манчестер Сити» будет отправлен в низший дивизион?

В последнее время европейские гранды не зря присматриваются к лидерам «Манчестер Сити». Ранее футбольная общественность была потрясена тем, что клуб может быть признан виновным в финансовых нарушениях, а в качестве худшего сценария рассматривается исключение из Премьер-лиги или лишение огромного количества очков, что не позволит выступать в Лиге чемпионов в течение нескольких сезонов.

Очевидно, что в условиях столь суровых санкций звезды мирового уровня не захотят оставаться в низших дивизионах. И кто же покинет «Этихад», если клуб постигнет участь «Ювентуса-2006», и кто возьмет на себя ответственность за его возрождение?

Уроки истории: разница между «Ювентусом» 2006 года и «Сити»

Когда в 2006 году из-за скандала «Кальчополи» «Ювентус» был отправлен в Серию Б и лишен титулов, такие преданные легенды, как Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон и Павел Недвед, остались в команде и вернули клуб на вершину. Конечно, такие фигуры, как Златан Ибрагимович («Интер») и Фабио Каннаваро («Реал»), покинули команду.

Однако «Манчестер Сити» — это проект, добившийся топ-статуса относительно недавно. В составе мало преданных воспитанников уровня Дель Пьеро, и практически нет звезд первой величины, которые согласились бы играть в низшей лиге.

Кто уйдет? Холанд, Фоден и новые трансферы

Если санкции вступят в силу, на европейском рынке начнется настоящая охота за следующими футболистами:

  • Эрлинг Холанд: Уход норвежского нападающего в 2027 году обсуждается активнее всего. Помимо мадридского «Реала» и «Барселоны», им интересуется лондонский «Арсенал». Если клуб исключат из ЛЧ, Холанда не удастся удержать и в АПЛ;

  • Фил Фоден и Рико Льюис: Хотя Фоден является воспитанником клуба, мюнхенская «Бавария» прилагает серьезные усилия для того, чтобы заполучить его в свои ряды. В условиях неопределенного будущего пребывание Фодена в Чемпионшипе маловероятно;

  • Энцо Фернандес: «Реал» уже выжидает удобный момент для аргентинской звезды, пришедшей прошлым летом во многом из-за фактора Марески;

  • Молодые таланты: Естественно, в короткие сроки выстроится очередь и за такими талантами, как Жереми Доку, Раян Шерки и Айюб Буадди.

Новый герой: Почему остаться должен именно Абдукодир Хусанов?

Если большие звезды уйдут, клуб сосредоточит основное внимание на академии и игроках с характером бойцов, готовых остаться в команде в трудные времена. Эксперты называют защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова главным кандидатом на эту роль:

  • Долгосрочное доверие: 22-летний центральный защитник подписал с клубом долгосрочный контракт летом и еще находится на пути к своему пику;

  • Бойцовский характер: Он отличается бескомпромиссностью на поле и трудолюбием. То, что он останется в тяжелый для клуба момент и возьмет на себя лидерство при перестройке команды, может стать поворотным моментом в его карьере;

  • Любовь болельщиков и исторический статус: Футболисты, которые не сбежали в трудные времена и вернули команду на вершину, вписывают свои имена золотыми буквами в историю любого клуба.

Если через несколько лет сформируется новый «Манчестер Сити», свободный от миллиардных вливаний, именно Абдукодир Хусанов вполне заслуживает войти в историю как символ новой эры и главный оплот обороны команды.

Манчестер СитиЭрлинг ХоландАбдукодир ХусановЮвентус
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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