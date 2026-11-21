Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт доволен первыми результатами нового главного тренера команды Энцо Марески. По его мнению, возглавить команду после Пепа Гвардиолы непросто, но итальянский специалист начал работу хорошо. Харт отметил, что с интересом наблюдает за изменениями под руководством Марески.

«Заменить Гвардиолу непросто»

Джо Харт в интервью пресс-службе «Манчестер Сити» поделился мнением о начале деятельности Энцо Марески в команде.

Бывший вратарь особо отметил достижения Пепа Гвардиолы в клубе. Он подчеркнул, что принять команду после испанского тренера и сохранить её уровень — серьезное испытание для любого специалиста.

Тем не менее, Харт положительно оценил первые шаги Марески.