«Заменить Гвардиолу непросто»: Джо Харт высказался о Мареске
Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт доволен первыми результатами нового главного тренера команды Энцо Марески. По его мнению, возглавить команду после Пепа Гвардиолы непросто, но итальянский специалист начал работу хорошо. Харт отметил, что с интересом наблюдает за изменениями под руководством Марески.
«Заменить Гвардиолу непросто»
Джо Харт в интервью пресс-службе «Манчестер Сити» поделился мнением о начале деятельности Энцо Марески в команде.
Бывший вратарь особо отметил достижения Пепа Гвардиолы в клубе. Он подчеркнул, что принять команду после испанского тренера и сохранить её уровень — серьезное испытание для любого специалиста.
Тем не менее, Харт положительно оценил первые шаги Марески.
«Заменить Гвардиолу непросто. Пеп выиграл с «Манчестер Сити» все возможные трофеи. Но сейчас, когда позади десять туров, могу сказать, что Мареска начал хорошо. Мне нравится старт команды под его руководством.
Энцо работает над перестройкой очень важных вещей. Я с интересом наблюдаю за тем, что у него получится», — сказал Джо Харт.
«Манчестер Сити» на третьем месте в АПЛ
После 10 туров Английской Премьер-лиги в активе «Манчестер Сити» 21 очко. Манкунианцы занимают третье место в турнирной таблице.
Команда отстает от лидера «Арсенала» на шесть очков. Это означает, что в чемпионской гонке впереди еще большая борьба.
Хотя слова Харта являются положительной оценкой деятельности Марески, реальные возможности нового тренера проявятся более отчетливо через результаты по ходу сезона, качество игры команды и участие в борьбе за трофеи.
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