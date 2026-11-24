Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска озвучил самую важную задачу своей команды в Лиге чемпионов в этом сезоне. Специалист подчеркнул, что для «горожан» крайне важно завершить общий этап в восьмерке сильнейших. Таким образом команда стремится получить прямую путевку в 1/8 финала плей-офф и избежать проведения двух дополнительных матчей.

По мнению Марески, учитывая плотный график команды, каждый лишний матч станет дополнительной нагрузкой для футболистов. Поэтому «Манчестер Сити» стремится занять как можно более высокое место на общем этапе.

Мареска: «Наша главная цель — восьмерка сильнейших»

Говоря о задачах в Лиге чемпионов, наставник «Манчестер Сити» в первую очередь отметил необходимость прямого выхода в 1/8 финала.

«Прежде всего, важно получить прямую путевку в 1/8 финала. Если вы не попадаете в восьмерку сильнейших, вам придется проводить еще два дополнительных матча.

Учитывая, что в нашем календаре и так очень много игр, важно сократить их количество насколько это возможно. Поэтому наша главная цель — завершить общий этап в восьмерке сильнейших», — приводит слова Марески Китй Кстра.

Таким образом, попадание в топ-8 для «Сити» имеет важное значение не только для обеспечения комфортной ситуации в турнире, но и с точки зрения сохранения физического состояния футболистов.

На каком месте сейчас «Манчестер Сити»?

На данный момент «горожане» занимают седьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе 9 очков. Этот результат пока позволяет команде следовать намеченной Мареской цели. Однако потеря очков в предстоящих встречах может поставить под угрозу место в восьмерке сильнейших.

По этой причине каждый следующий матч имеет для «Манчестер Сити» огромное значение. В частности, итоговое место по завершении общего этапа определит, с какой стадии команда начнет свой путь в плей-офф.

Матч против «Наполи»: важное испытание для Марески

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет на своем поле «Наполи». Встреча начнется в ночь на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени.

Результат этого матча может стать важным шагом на пути к укреплению позиций «горожан» в восьмерке сильнейших. Подопечные Марески не должны терять очки, чтобы приблизиться к своей цели.

Теперь главный вопрос: сможет ли «Манчестер Сити» успешно преодолеть сопротивление «Наполи» и сделать еще один шаг к выполнению своей важнейшей задачи в Лиге чемпионов — остаться в восьмерке сильнейших?