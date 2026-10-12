Ираола раскрыл причины крупного поражения от «Манчестер Сити»

·80·Спорт
Ираола раскрыл причины крупного поражения от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола, уступивший на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги, после матча оценил спорные решения, решившие судьбу встречи, и игру своей команды. Специалист отметил, что мерсисайдцы превосходили соперника на протяжении часа, однако показанная арбитром красная карточка полностью перечеркнула все планы.

Разделив ход встречи на два совершенно разных периода, Ираола открыто подверг критике желтую карточку, показанную Райану Гравенберху.

«Игра разделилась»: до 60-й минуты и после

Наставник «Ливерпуля» отметил следующие основные факторы поражения:

  • Два разных темпа: «Думаю, все очевидно: сегодняшний поединок состоялся из двух частей. Первая часть длилась до 60-й минуты, а вторая началась после удаления Гравенберха», — сказал Ираола;

  • Стартовое преимущество на поле: «В первой части мы действовали лучше соперника, контролировали ситуации, но затем инициатива полностью перешла на сторону “Сити”».

Претензии к судейству: заслуживал ли Гравенберх удаления?

Наставник мерсисайдцев не скрывал своего недовольства эпизодом с красной карточкой на 62-й минут, которая изменила ход игры:

  • «Первая желтая карточка была несправедливой»: «Что касается удаления Гравенберха, он абсолютно не заслуживал первой желтой карточки. В том эпизоде Андерсон после контакта прошел свободно еще несколько шагов. Совершенно не понимаю, почему в этой ситуации была показана желтая карточка», — возразил главный тренер.

Давление в меньшинстве и быстрые голы

Ираола прокомментировал состояние команды, оставшейся в меньшинстве против такого соперника высокого уровня, как «Манчестер Сити»:

  • Невозможность прессинга: «Даже в полном составе организовать высокий прессинг против “Манчестер Сити” крайне сложно. А когда остаешься в меньшинстве, игра поворачивается совсем в другое русло»;

  • Не успели сделать замены: «Мы пропустили первый гол буквально перед запланированной заменой. Естественно, при счете 0:1 команда вынуждена рисковать и играть иначе».

После этого тяжелого поражения «Ливерпуль», опустившийся на 9-ю строчку турнирной таблицы с 9 очками, ставит перед собой первоочередную задачу восполнить потерянные очки в предстоящих турах и вернуть командную стабильность.

ЛиверпульМанчестер СитиАндони ИраолаРайан Гравенберх
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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